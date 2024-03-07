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الحرب الإسرائيلية تدخل شهرها السادس وحديث عن مقترح هدنة قصيرة لشراء الوقت

3/7/2024 8:58:59 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أنهت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة شهرها الخامس أمس، فيما تكثف الولايات المتحدة ضغوطها من أجل التوصل إلى هدنة يتخللها إطلاق سراح المحتجزين والأسرى وإدخال المساعدات بحلول شهر رمضان.
وحذر الرئيس الأميركي جو بايدن من وضع «خطير للغاية» في إسرائيل والقدس المحتلة إذا لم تتوصل إسرائيل وحركة حماس الى وقف إطلاق نار في غزة قبل حلول شهر رمضان.
وقال بايدن إنه «لا أعذار» لدى إسرائيل في مواصلتها منع دخول شاحنات المساعدات المتوقفة عند الحدود مع مصر.
ويسعى الوسطاء من مصر وقطر والولايات المتحدة منذ أسابيع إلى التوصل إلى هدنة لمدة ستة أسابيع في غزة قبل رمضان، بما يتيح الإفراج عن محتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح فلسطينيين تعتقلهم إسرائيل وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني.
وكشف تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، أن المفاوضين العرب والأميركيين قدموا مقترحا بهدنة قصيرة الأمد في قطاع غزة، وذلك «لشراء الوقت» بهدف الوصول إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، في وقت تتعقد فيه المفاوضات الرامية للوصول إلى اتفاق قبل شهر رمضان.
وقال المفاوضون، بحسب الصحيفة، إن «الدفع نحو وقف إطلاق نار أقصر زمنيا، ربما يستمر لبضعة أيام، قد يثبت لكل جانب أن الطرف الآخر جاد بشأن اتفاق طويل الأمد».
ونقلت «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين أن حماس «تحاول الوصول إلى انسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة، يسمح لمئات الآلاف من الفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم شمالي القطاع، بجانب الالتزام بوقف دائم لإطلاق النار بعد هدنة الأسابيع الـ 6 المقترحة، وذلك في مقابل إطلاق سراح الرهائن الأحياء المحتجزين لديها».
وترفض إسرائيل هذه المطالب حتى الآن، مما جعل المفاوضات شائكة. كما يأمل الوسطاء إقناع إسرائيل بقبول إتمام هدنة إنسانية تسمح بتدفق المساعدات، في ظل شح الإمدادات في القطاع خصوصا في الشمال.
مجزرة مساعدات جديدة
في هذه الأثناء، تتواصل المعارك والقصف في قطاع غزة حيث الوضع الإنساني يتفاقم يوما بعد يوم وباتت المجاعة «وشيكة» بحسب الأمم المتحدة.
وقتل 7 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح أمس في استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي تجمعا لفلسطينيين ينتظرون مساعدات وسط قطاع غزة، بحسب مصادر طبية وشهود عيان.
ونقلت وكالة أنباء (شينخوا) أن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت النار على فلسطينيين تجمعوا لانتظار مساعدات غذائية وإنسانية في طريقها إلى شمال قطاع غزة قرب «جسر وادي غزة» على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة.
وقالت مصادر طبية إن جثث سبعة قتلى على الأقل و14 إصابة بجروح متفاوتة وصلت إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات للاجئين وسط القطاع.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ما وصفته بحرب «الإبادة الجماعية» التي ترتكبها قوات الجيش الإسرائيلي في القطاع والمتواصلة لليوم 152 على التوالي.
وقالت الوزارة في بيان إن نحو 500 ألف فلسطيني يعيشون في شمال قطاع غزة لايزالون يتعرضون «لأبشع أشكال الإبادة وفي مقدمتها القتل بالقصف والتدمير والموت بالمجاعة».
وحذرت وزارة الصحة في غزة، من أن المجاعة تتعمق وستحصد آلاف الأرواح إذا لم يتم وقف العدوان وإدخال المساعدات فورا إلى القطاع.
وبحسب الوزارة، فإن مجاعة شمال غزة وصلت إلى مستويات قاتلة، خصوصا للأطفال والحوامل والمصابين بأمراض مزمنة. وطالبت وزارة الصحة المجتمع الدولي باستخدام كل أدوات الضغط لضمان وقف فوري للعدوان الإسرائيلي.
عشرات الغارات
ميدانيا، قال الإعلام الحكومي التابع لحماس إن الجيش الإسرائيلي شن «أكثر من 40 غارة جوية، مع استهداف منازل على ساكنيها في مدينة حمد، وبلدة بني سهيلة بخانيونس، ودير البلح والبريج وبلدة بيت لاهيا، وحي تل الهوى بمدينة غزة».
وأفاد شهود عيان بحصول «اشتباكات عنيفة في غرب خان يونس وبلدة بني سهيلة والمغراقة والزيتون بغزة».

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