رئيس الوزراء حماية المال العام أولوية

لا كبير مهما كان منصبه بوجه العدالة والإنصاف.. ومراجعة الشهادات منذ عام 2000

آلاء خليفة



أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح أن مكافحة الفساد وحماية المال العام على رأس الأولويات.

جاء ذلك خلال اللقاء مع طلبة كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت بمدينة صباح السالم الجامعية.

ونوه سمو رئيس الوزراء بتقديم أكبر قضية فساد، وهي صندوق الجيش، كما قدمت الحكومة بلاغا جديدا حول ما جرى في المكاتب العسكرية الكويتية بالخارج، ولم نقف عند هذا الحد، فالخطوات والإجراءات تتواصل لمكافحة الفساد وحماية المال العام.

وأضاف أنه ليس المهم أن نعاقب من اعتدى على المال العام فحسب، لكن يجب استرداد كل الأموال التي تم الاعتداء عليها، وذلك برفع قضايا في مجموعة من الدول لاسترداد الأموال العامة.

وقال رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح إن التحدي الأول للحكومة بعد صدور مرسوم تشكيلها كان إعادة الثقة والطمأنينة لدى المواطنين بمؤسسات الدولة وقدرة الدولة بسواعد أبنائها وشعبها على إصلاح أي انحراف أو اعوجاج وتطبيق القانون.

وأضاف: «الرسالة التي نود توجيهها هي أننا جادون في مكافحة الفساد وأنه لا كبير مهما كان منصبه في وجه العدالة والإنصاف الذي بنيت عليه قيم المجتمع الكويتي عبر الزمن وما رسخه دستور الكويت الذي نفتخر جميعا به».

وعلى صعيد آخر متصل بملف الفساد، قال سمو رئيس مجلس الوزراء إن «مدير جامعة الكويت بالإنابة د.مشاري الحربي يعكف الآن على مراجعة الشهادات الدراسية منذ عام 2000 حتى الآن، والتأكد أن هذه الشهادات التي تم تقديمها للسلطات الرسمية، وبعضها تمت الموافقة عليها، حقيقية وليست شهادات مزورة».





سموه زار مدينة صباح السالم الجامعية وأكد أن مكافحة الفساد وحماية المال العام على رأس الأولويات

رئيس الوزراء: جادون في مكافحة الفساد ولا كبير مهما كان منصبه بوجه العدالة.. ومراجعة الشهادات الجامعية من عام 2000 حتى الآن



رؤية 2035 تعتمد على بناء اقتصاد موازٍ وإعادة الثقة والطمأنينة للشعب أول تحدٍ واجه الحكومة

شمال جون الكويت سيكون مركزاً لوجستياً متميزاً يقدم خدمات لوجستية ضرورية لدول الجوار

اتخذنا إجراءات ملموسة فيما جرى بالمكاتب العسكرية من اعتداء على الأموال العامة

مشروع السكك الحديدية والربط السككي يهدف إلى تعظيم الفائدة من الموقع الجغرافي للكويت

لا بد من الاعتماد على الطاقات البشرية والقدرة على الإبداع وليس الاعتماد فقط على النفط لاسيما أنه مورد ناضب ندرس حالياً تطبيق قطارات سريعة تتعدى سرعتها 300 كيلومتر في الساعة مع الأشقاء في دول الخليج لحمل الركاب والبضائع



آلاء خليفة

قام رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح بزيارة إلى جامعة الكويت في مدينة صباح السالم الجامعية.

رافق سموه خلال الزيارة وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني ومدير جامعة الكويت بالإنابة د.مشاري الحربي.

واطلع سموه خلال زيارته التي شملت كليات العلوم الإدارية والعلوم الحياتية والعلوم والهندسة والبترول على عدد من مرافق المدينة الجامعية بما فيها القاعات الدراسية وورش العمل والخدمات والبرامج التي تقدمها الإدارة الجامعية للطلبة.

وخلال لقائه مع طلبة كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت بمدينة صباح السالم الجامعية، أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح أن مكافحة الفساد وحماية المال العام على رأس الأولويات.

وأوضح ان أول تحد للحكومة بعد تشريفه برئاسة الوزراء كان إعادة الثقة بمؤسسات الدولة وقدرتها على إصلاح الانحرافات وان تكون قادرة بأبنائها وشعبها على إصلاح كل اعوجاج بالمسيرة، لافتا إلى ان الحكومة أخذت على عاتقها تحديها الأول بإعادة الطمأنينة للشعب الكويتي ضاربا المثل بملف الفساد وبقضية صندوق الجيش، مبينا ان الحكومة قدمت بلاغا في هذا الملف بشأن استخدام المكاتب العسكرية في الخارج بالاعتداء على الأموال العامة، قائلا: «لم نقف عند هذا الحد فليس المهم ان نعاقب من اعتدى على المال العام فقط، لكن الأهم استرداد كل الأموال التي تم الاعتداء عليها، وذلك بتكليف فريق من العناصر الوطنية برفع قضايا بمجموعة من الدول لاسترداد الأموال العامة، مؤكدا ان ذلك يؤكد الجدية بمحاربة الفساد ولا كبير بوجه العدالة والإنصاف الذي بني عليه قيم المجتمع الكويتي وتم تأطيره في الدستور. وأضاف سمو الشيخ د.محمد الصباح ان موقع الكويت بمؤشر مدركات الفساد ارتفع 17 نقطة ما يسجل لهيئة مكافحة الفساد ويعد تطورا نفتخر جميعا به، حيث كنا في وضع وانتقلنا في وضع آخر بحيث اصبحنا في سلم المؤشر الدولي لمكافحة الفساد.

وعرج على قضايا فساد أخرى، كالتزوير بالوثائق الرسمية وكذلك الشهادات المزورة قائلا: الآن مدير جامعة الكويت بالإنابة د.مشاري الحربي يعكف على مراجعة الشهادات منذ عام 2000 إلى الآن والتأكد من صحتها وانها حقيقية وليست مزورة، وهو إجراء فعلي في تطبيق القانون ومكافحة الفساد الإداري وليس الفساد المالي فقط.

واستطرد قائلا ان هناك سؤالا يتكرر باستمرار، وهو «وين احنا رايحين؟»، مجيبا بالقول: بكل ثقة أقولها رايحين لأفق أرحب وأجمل وأكثر أمن وسلام، فلدينا رؤية صاحب السمو الأمير بنقل الكويت لحال أفضل، رؤية تم تجسيدها في رؤية 2035.

وتحدث سمو الشيخ د.محمد الصباح عن التوجه لبناء اقتصاد مواز للاقتصاد النفطي قائلا: «نعتمد على مورد ناضب ويجب ان نأخذ العبر من تجارب الدول الأخرى»، مضيفا ان شعب الكويت واع لضرورة بناء اقتصاد جديد لا يعتمد على النفط بل يعتمد على الطاقات البشرية والقدرة على الإبداع، مشيرا إلى ان التاريخ يثبت ان أهل الكويت مبدعون فقد كانت أرض جرداء وشعبا مبدعا (قبل النفط) واستطاع ان يبني اقتصادا ونريد ان نعيد هذا المجد.

وبين ان المثلث الذي كان بين الكويت والهند وشمال أفريقيا الخاص بالطرق التجارية هو الذي حمى الكويت من المجاعات، كما ان هناك العديد من الهجرات التي وصلت إلى الكويت نتيجة المجاعات في نصف الجزيرة العربية ونجد، بحيث لم تمر الكويت بمجاعة بنفس ما مرت به الدول الأخرى نتيجة ذلك بفضل التجارة التي كان يبدع فيها أهل الكويت.

وبين سمو الشيخ د.محمد الصباح ان الكويت تمتلك موقعا جغرافيا مميزا وهناك نية لتعظيم الفائدة من هذا الموقع، حيث ان الكويت قريبة من مراكز ثقل بشرية واقتصادية بالعراق وايران بينما هي جزء من المنظومة الخليجية والحضن الذي يوفر لنا الطمأنينة اننا جزء من مجموعة الخليج، مشيرا إلى ان الكويت تستطيع ان تكون حلقة وصل بين المجموعة الخليجية والرحب الأوسع في شمال مجلس التعاون.

وتكلم عن مشروع السكك الحديدية سواء الربط السككي بين دول مجلس التعاون، حيث ان السكك ستنطلق من الكويت إلى دول شرق أسيا مرورا بدول كازاخستان وأوزبكستان وتربط جميع الطرق إلى الهند، كما ان هذا الطريق هو الحرير ويكون على سكك حديد، مشيرا إلى من المحتمل ايضا ان ينطلق شمالا من العراق مرورا بتركيا ومن ثم إلى دول أوروبا.

وقال ان الهدف من هذا الربط تعظيم الفائدة من الموقع الجغرافي للكويت، كما ان جميع هذا الربط سيكون في المناطق الشمالية والجنوبية في الكويت مما يسفر عنها «كويت جديدة».

وأضاف ان شمال جون الكويت سيكون مركزا لوجستيا متميزا يقدم خدمات لوجستية ضرورية لدول الجوار والمحيط الجغرافي للكويت، إلى جانب تقديم خدمات مالية ومصرفية وأسواق رأس المال، إلى جانب خدمات التعليم باستقطاب أفرع للجامعات العالمية المرموقة، وخدمات صحية بافتتاح افرع للمستشفيات العالمية، مما يجعل الكويت والشمال خصوصا منطقة جاذبة لاستخدام هذه الخدمات فتصبح الكويت منطقة جاذبة خصوصا منطقة الشمال.

وذكر الصباح ان هذه الرؤية لصاحب السمو، حيث كلف هذه الحكومة بأن تترجم هذه الرؤية، ولذلك أتينا ببرنامج عمل وهو الانطلاقة عبر سفينة الكويت المنطلقة إلى هذا الواقع ربما من خلال قائدها صاحب السمو وهو من بدأ هذه الانطلاقة خلال زيارته لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث بدأ الزيارة الأولى للمملكة العربية السعودية وبعدها إلى سلطنة عمان وبعدها إلى مملكة البحرين وبعدها إلى دولة قطر ودولة الإمارات، مؤكدا انه في كل محطة من هذه الزيارات كان الملف الاقتصادي ملفا رئيسيا في الحوارات وهو الموضوع الأساسي في حوار صاحب السمو الأمير مع قادة تلك الدول للتأكيد على تعزيز شبكة الروابط ليس سياسيا فحسب بل اقتصاديا أيضا.

وقال الشيخ د.محمد الصباح ان برنامج عمل الحكومة جاء ترجمة لرؤية القيادة السياسية ونريد طمأنة الناس بأن هناك رؤية وبرنامجا عمليا وواقعيا وعادلا ويقدم نموذجا من الاستدامة الاقتصادية التي نتحدث عنها وهو برنامج مصمم لاستيعاب القوى الشبابية.

وعلى صعيد متصل، قال الشيخ د.محمد الصباح: اننا ندرس حاليا تطبيق القطارات السريعة التي تتعدى سرعتها 300 كيلومتر في الساعة مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي لحمل الركاب من الرياض إلى الكويت واخرى للبضائع لربط الاقتصاد بين البلدين بشكل عالٍ من الكفاءة وبتكلفة معقولة وبسرعة لنقل البضائع وبهذه الطرق تكون اقل كلفة وأفضل للبيئة وتصل بالسرعة الممكنة.

وبين انه خلال زيارتنا إلى سلطنة عمان تم افتتاح مشروع كويتي ـ عماني يعد من اهم مصفافي التكرير المطلة على بحر العرب وخليج عمان وهو من المشاريع الرائدة على مستوى العالم ويشكل ارتباطا أماميا لاستخدام النفط الكويتي من خلال إصدار مواد متطورة من البتروكيماوية.

ولفت الشيخ د.محمد الصباح إلى انه تم كذلك مع الاخوة في البحرين وفي قطر وفي الإمارات لتعزيز هذه الشبكة من الروابط ليست فقط على المستوى السياسي بل يشمل الأمني والاقتصادي في كافة المجالات وهذه رؤية صاحب السمو.

وختم بالقول ان الكويت تملك الطاقات والفكر والإصرار والإرادة الجادة والمال، لتحقق التطور والازدهار، معربا عن تفاؤله بذلك.

التطور التكنولوجي

وتحدث الشيخ د.محمد الصباح عن اثر التطور التكنولوجي على طريقة إدارة الأعمال، وأبرزها مؤخرا أن الكثير لا يعلم أن موقع شركة «غوغل» وقع بأن يكون مركزها الرئيسي في الكويت، مما يساهم في توفير تكنولوجيا الاتصالات والتواصل، وهذا الأمر سوف يساهم بإلغاء الاستخدامات الورقية واستخدام العملة الإلكترونية، فضلا عن ان التكنولوجيا أصبحت عاملا محفزا ومطورا على المجتمعات وخاصة في ظل نقص العمالة الذي تساهم في سده، بالتالي فإن التكنولوجيا مهمة لتصبح حافزا ومطورا للأداء الاقتصادي الكويتي.

العلوم الإدارية

ذكر الشيخ د.محمد الصباح ان كلية العلوم الإدارية هي المكان الذي ارتبط به أكاديميا بعد عودته من الدراسة، لافتا الى ان الجامعة مرت بفترات صعبة خاصة بعد التحرير، الا انها نهضت وعادت للحياة، مشيرا الى ان ريادة جامعة الكويت في العالم العربي والشرق الأوسط لأنها تضم أعضاء هيئة تدريس مميزين.

تجربة ناورو

بمعرض تعليقه على تجربة جزيرة ناورو التي تحولت من دولة غنية إلى دولة فقيرة، بين أن في هذه التجربة يجب ان نأخذ العبر، قائلا: فقد كانت دولة غنية جدا في مورد ناضب ولكن سوء استغلال هذا المورد الناضب أدى إلى انتقال هذه الدولة من أعلى مستوى للدخل للفرد في العالم في عام 1991 - 1992 والآن تؤجر ارضها سجونا للاجئين حول العالم، فلهذه الدرجة انحدر فيها الوضع الاقتصادي.

هذه ليست مقارنة مع دولة الكويت لله الحمد، ولكن لابد ان نأخذ العبر من المآسي التي تمر بها الدول والمجتمعات، ولكن كما قال الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت بعد الكساد الذي حصل في عام 1929 كانت عنده جملة مشهورة «لا شيء يخوفنا سوى الخوف نفسه»، لذا فنحن لسنا خائفين لكن يجب ان نأخذ العبر من منطلق تفاؤل بتفادي الأخطاء التي وقعت بها دول أخرى.