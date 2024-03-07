بالفيديو صاحب السمو الارتقاء بالمنظومة التعليمية



ليحفظ الله وطننا الغالي ويُدم عليه نعمة الأمن والأمان ويوفق الجميع للارتقاء بمساره الحضاري الطموح نحو آفاق أرحب

دعا الطلبة إلى بذل الجهد والمثابرة في حياتهم العلمية باعتبارهم الدعامة الأساسية للتنمية والمحرك الرئيسي لها

عادل العدواني: بناء رأس المال البشري وإصلاح منظومة التعليم.. أولوية موضي الحمود: ندرس متطلبات إنشاء كلية العلوم الطبية وإطلاق برامج الدراسات العليا ومراكز الأبحاث



بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، برسالتي شكر إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني، وإلى رئيس مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم د.موضي الحمود، أشاد فيهما سموه بالجهود المبذولة من جميع الجهات المعنية والعمل الحثيث الذي أسهم في إنجاز جامعة عبدالله السالم، متطلعا سموه لأن يرتقي هذا الصرح الأكاديمي البارز بالمنظومة التعليمية في البلاد ورفع مستوى المخرجات التعليمية الوطنية عبر تزويد منتسبيه بشتى أنواع العلم والمعرفة، ليسهموا في مسيرة النهضة وبناء الوطن العزيز، سائلا سموه، حفظه الله ورعاه، المولى تعالى أن يحفظ وطننا الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والأمان وأن يوفق الجميع للارتقاء بمساره الحضاري الطموح نحو آفاق أرحب من التقدم الازدهار.

وكان تحت رعاية وحضور صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، أقيم حفل الافتتاح الرسمي لجامعة عبدالله السالم، وذلك على مسرح المغفور له الشيخ عبدالله الجابر الصباح في منطقة الشويخ.

هذا، ووصل موكب سموه إلى مكان الحفل، حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني ورئيسة مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم د.موضي الحمود وأعضاء مجلس الإدارة.

وشهد الحفل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار د.عادل بورسلي وكبار المسؤولين بالدولة.

بدأ الحفل بالنشيد الوطني ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، بعدها ألقى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني كلمة بهذه المناسبة هذا نصها:

«يسعدنا ونحن نقف أمام مشهد وطني تاريخي، ومحطة محورية مهمة من محطات التعليم العالي في البلاد، أن نرحب بكم يا صاحب السمو أجمل ترحيب رافعين لمقامكم جزيل الشكر وعظيم الامتنان لرعايتكم وحضوركم الكريم حفل افتتاح جامعة عبدالله السالم، وهو شرف عظيم وخير دليل على حرصكم واهتمامكم في توفير كل أسباب تقدم وارتقاء التعليم في البلاد، حيث أكدتم في خطاباتكم السامية على أهمية الاستثمار في العنصر البشري وإصلاح نظام التعليم لإعداد شباب يتمتعون بقدرات تنافسية وإنتاجية لقوة العمل الوطنية.

وتحقيقا لرؤية سموكم، وتنفيذا لتوجيهاتكم، حفظكم الله، ومن موقع شرف المسؤولية والواجب، والثقة الغالية التي كلفتمونا بها، فإن بناء رأس المال البشري وإصلاح منظومة التعليم، وضع له الأولوية في سلم استراتيجية عمل وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وسنمضي جاهدين بكل عزيمة وإصرار، بدعم وتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء، نحو تحقيق رؤية سموكم لتطوير التعليم، ليصبح ذا جودة عالية، ويتماشى مع احتياجات سوق العمل، ومتطلبات العصر، مستثمرين في أبناء الوطن، فهم الثروة الحقيقية، والرصيد الدائم للكويت.

صاحب السمو الأمير..

أيها الحفل الكريم،

إن الرعاية والجهود المتواصلة التي بذلت على مدى سنوات عديدة من قبل القيادة السياسية العليا في الكويت أثمرت عن إنشاء أول جامعة في عهد أمير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح السالم الصباح، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وكان الطموح بقدر تطلعات قادتنا الذين رفعوا راية العلم والمعرفة، لتنطلق معها مسيرة التعليم العالي في البلاد بخطاها الواثقة، وتصبح جامعة الكويت منارة للعلم، ومنبرا للفكر والمعرفة، ومع تسارع متطلبات العصر، جاءت الحاجة اليوم، لإطلاق جامعة حكومية جديدة، بتخصصات تتماشى مع تطور العلوم الحديثة، ليأتي تدشين جامعة عبدالله السالم، في عهد سموكم، حفظكم الله ورعاكم، لتواكب ركب التعليم الجامعي بالتوازي مع جامعة الكويت، حاملين معا: مشعل العلم والمعرفة، ولواء التقدم والريادة، ليضيئا دربا جديدا وواعدا، لأجيال مؤهلة تسهم في دفع عجلة التنمية والتطور، وتكون شاهدا على نهضة تعليمية لدولة الكويت.

أبنائي طلبة وطالبات جامعة عبدالله السالم،

أمامكم مسؤولية بناء وطن، وأنتم الدعامة الأساسية للتنمية، والمحرك الرئيسي لها، فأدعوكم أبنائي لبذل الجهد والمثابرة في حياتكم العلمية، للمساهمة في تعزيز مسيرة التطور والنمو المستدام للدولة، والمشاركة في بناء اقتصاد المعرفة، والتي ستكون بوابتكم لعالم مشرق بإذن الله.

ولا يفوتني قبل أن أختم كلمتي هذه أن أتوجه بجزيل الشكر لجميع من عملوا على تأسيس هذه الجامعة، وأسبغوا عليها طاقتهم وعلمهم وحرصهم لنحتفي اليوم معا بتدشين جامعة عبدالله السالم.

وختاما.. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ أميرنا وراعي نهضتنا، ويسدد خطاه لما فيه الخير للوطن والمواطنين، وأن يديم على دولة الكويت وشعبها الكريم نعمة الأمن والأمان والعزة والرخاء.

كما ألقت رئيسة مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم د.موضي الحمود كلمة بهذه المناسبة قالت فيها:

يسعدني باسمي واسم زملائي أعضاء مجلس الإدارة التأسيسي، وباسم جميع منتسبي جامعة عبدالله السالم، أن أرحب بكم، وأحييكم أجمل تحية، وأشكر تواجدكم معنا لمشاركتنا فرحتنا في هذه الاحتفالية للإعلان رسميا عن افتتاح جامعة عبدالله السالم، وانطلاق مسيرتها التعليمية باستقبال الدفعة الأولى من طلبتها المقبولين في العام الدراسي الأول للجامعة 2023-2024 في مختلف التخصصات التي تطرحها الجامعة.

كما يسعدني أن أتقدم بأسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، على كرم تفضله برعاية وحضور حفلنا، ولسموه بعد الله عز وجل الفضل الكبير في إنجاز مشروع جامعة عبدالله السالم، بما بذله سموه من عناية صادقة بمتابعة مراحل العمل، وتذليل ما واجهه المجلس من تحديات، وبإعطائه الوقت اللازم من التقويم والمتابعة منذ صدور مرسوم تكليف المجلس، وإلى أن أصبحت الجامعة اليوم واقعا ملموسا، وكلنا أمل أن تكون هذه الجامعة من الجامعات المتميزة بمستوى أكاديمي عال، مواكبة للتطورات التي تشهدها الجامعات رفيعة المستوى العلمي والتقني، محليا وإقليميا وعالميا.

يا صاحب السمو،

حضورنا الكرام،

في هذه المناسبة المباركة، لا يفوتني أن أثمن عاليا دور الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد والأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراهما، بولادة مشروع الجامعة، بدءا من تاريخ إصدار قانون الجامعات الحكومية رقم 76 لسنة 2019، وما تلاه بعد ذلك من المرسوم الأميري رقم 182 لسنة 2021 القاضي بتشكيل مجلس الإدارة التأسيسي للجامعة، مما يؤكد أن قياداتنا الحكيمة على مر التاريخ القديم والحديث قد أولت التعليم جل اهتمامها، وعنيت ببناء صروح العلم والمعرفة، وما صرح جامعة عبدالله السالم الفتي إلا أحد مآثر قادتنا وحكامنا، فهذا الصرح حمل اسما له وقع مميز في قلوب أهل الكويت جميعا، هو اسم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عبدالله السالم الصباح الحاكم الحادي عشر للكويت، مؤسس نهضة الكويت الحديثة، وهو من أرسى قواعد التعليم الحديث.

كما لا يفوتني أيضا وأنا أتحدث إليكم في هذا الحفل البهي أن أتقدم بعظيم الشكر والعرفان إلى جميع المسؤولين في الدولة والجهات التي شاركتنا في جهود إرساء هذا الصرح والمساعدة بتذليل الصعوبات التي واجهت مرحلة التأسيس وأخص بالذكر الوزراء المتعاقبين للتعليم العالي ممن كانوا عونا وسندا لمجلسنا وكذلك العاملون معهم في وزارة التعليم العالي وجامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ووزارة المالية ووزارة الإعلام وصحفنا المحلية ووسائل الإعلام مجتمعة وبلدية الكويت وغيرها من جهات الدولة، وكل من له فضل في تقديم المشورة والمساعدة بإنجاز متطلبات مرحلة التأسيس على مدى السنتين الماضيتين منذ بداية ورش عمل التأسيس وحتى انطلقت الجامعة بمسيرتها بكل ثقة واستقبلت الدفعة الأولى من طلبتها الذين يشاركوننا اليوم هذا التجمع المبارك.

صاحب السمو الأمير،

حضورنا الكرام،

بما هو واجب ذكره والتأكيد عليه أن إنشاء جامعة متميزة عملية ليست بسيطة، وإنما واجهتنا تحديات كبيرة، وجامعة عبدالله السالم انطلقت بعون الله رغم هذه التحديات وستكبر وتتطور بمشيئته وفق ما هو مخطط لها، بهمة أبناء الكويت وزملائهم العاملين بها، حيث بدأ مسيرتها أعضاء المجلس التأسيسي، وهم جميعا من أصحاب الخبرة والاختصاص، أخذوا على عاتقهم مسؤولية بداياتها وإرساء قواعدها بما يتسق مع أهداف الدولة التنموية، وبما يتوافق مع متطلبات تأسيس الجامعة، مستنيرين بفكر وتوجيهات ودعم القيادة الحكيمة، ومستهدفين ملامح «رؤية الكويت 2035»، وخاصة تنمية الكوادر البشرية المؤهلة، وحريصين على مناقشة النماذج المتميزة للجامعات في المنطقة والعالم، مع التعرف على متطلبات واحتياجات أسواق العمل من خلال الدراسات الثرية التي أجراها المجلس بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية مشكورا، فضلا عن التواصل مع المؤسسات والقطاعات الاقتصادية في الدولة ومع جامعات عالمية، للوقوف على أهم التخصصات والمهارات التي يجب أن يتسلح بها الجيل القادم، كما عمل المجلس على اعتماد اللوائح والمراحل التشغيلية والهيكل التنظيمي للجامعة واستكمال استلام المباني الجامعية التي آلت من جامعة الكويت إلى جامعة عبدالله السالم بالتنسيق مع وزارة المالية، وكذلك تسكين الوظائف القيادية والأكاديمية.

وبدأت الجامعة بتسكين طلبتها في ثلاث كليات تخصصية وهي:

٭ كلية الإدارة وريادة الأعمال،

٭ كلية الحوسبة والنظم،

٭ كلية الهندسة والطاقة،

بالإضافة إلى الكلية الجامعية للدراسات التكاملية،

بتخصصات تتميز بتوافقها مع الثورة الصناعية الرابعة التي يشهدها العالم، والتي تدور حول علوم البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني واستثمار موارد الطاقة والابتكار والإبداع في مجال الأعمال والإدارة، وهو ما يحتاجه سوق العمل وما يتطلبه مستقبل التطور في اقتصاد البلاد.

وما زالت اللجان تدرس متطلبات إنشاء كلية العلوم الطبية وإطلاق برامج الدراسات العليا ومراكز الأبحاث.

وختاما، أجد الشكر واجبا لكم يا صاحب السمو على هذا التشريف للجامعة ولهيئتها الأكاديمية والتعليمية والإدارية وطلبتها، وأشكر أولياء أمور الطلبة وطلبتنا المتميزين على ثقتهم بهذه الجامعة الفتية، وأشكر كل من حضر هذه اللحظة المباركة، وأهنئ شعبنا الكريم بانطلاق هذا الصرح تزامنا مع أعياد الوطن ليكون لبنة جديدة في بنيانه العلمي الرصين.

سائلة المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة صاحب السمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، مجددين لسموكم العهد بأن نعمل بإخلاص على ارتقاء وازدهار وطننا الحبيب.

وفقنا الله جميعا وسدد بالخير خطى المخلصين لخدمة هذا الوطن العزيز.

بسم الله الرحمن الرحيم: (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) صدق الله العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وتم عرض فيلم وثائقي بعنوان «شعلة الوفاء» والإعلان عن إطلاق الهوية المؤسسية لجامعة عبدالله السالم.

بعدها تفضل صاحب السمو بإزاحة الستار عن اللوحة الجدارية إيذانا بافتتاح الجامعة.

وتم تقديم هدية تذكارية إلى سموه بهذه المناسبة.

وقد غادر سموه مكان الحفل بمثل ما استقبل به من حفاوة وتقدير.