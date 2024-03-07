تقييم أداء العاملين في النفط والزيادة مع رواتب أبريل

MENAFN - Al-Anbaa) أحمد مغربيعلمت «الأنباء» من مصادر، أن الشركات النفطية من المقرر أن تنتهي من التقييم السنوي للعاملين اليوم 7 مارس الجاري، ورفع درجات التقييم إلى الموارد البشرية تمهيدا لاعتمادها وصرف الزيادة السنوية مع رواتب شهر أبريل المقبل.

وقالت المصادر ان «كوتا» التقييم السنوي للعاملين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بمستوى أقل من رئيس فريق ستكون 15% لتقييم (امتياز) و70% من إجمالي العاملين لتقييم (جيد جدا) و15% لتقييم جيد وما دون، كما أن الحد الأقصى لتوزيع مستوى تقييم الأداء بالنسبة للمديرين ورؤساء الفرق 70% لتقييم (امتياز) و30% لتقييم (جيد جدا فما دون ذلك).

وذكرت أنه بناء على التقييم السنوي، سيتم منح الزيادة السنوية للعاملين والتي تتراوح بين 2.5% كحد أدنى و10% كحد أقصى، وذلك على أساس الراتب.