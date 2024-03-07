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32 مرشحا في اليوم الثالث من التسجيل لانتخابات أمة 2024

3/7/2024 8:58:58 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) سلطان العبدان - فرحان الشمري

تقدم 32 مرشحا من بينهم مرشحة واحدة اليوم إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشح في اليوم الثالث من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 18 المقرر عقدها في الرابع من أبريل المقبل، وبلغ إجمالي عدد المرشحين في الأيام الثلاثة الأولى من الترشح 102 مرشح من بينهم 99 مرشحا من الذكور، و3 مرشحات من الإناث.

وتقدم في اليوم الثالث 9 مرشحين بالدائرة الأولى، فيما تقدم 6 مرشحين في الدائرة الثانية، في حين تقدم 4 في الدائرة الثالثة، و5 مرشحين في الدائرة الرابعة، و8 مرشحين في الدائرة الخامسة.

وكان من أبرز من تقدموا بأوراق ترشحهم في اليوم الثالث النواب السابقون د.جنان بوشهري وفهد المسعود وأحمد الحمد وأسامة الزيد وهاني شمس ود.خالد شخير ود.فلاح الهاجري وجابر المحيلبي وسعود العصفور ود.محمد الحويلة ود.عبدالهادي العجمي.

وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت في الساعة السابعة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 4 مارس باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي الـ 18 (أمة 2024)، ويستمر ذلك حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من شهر مارس الجاري.

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