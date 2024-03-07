الأرصاد طقس دافئ نهارا ومائل للبرودة ليلا والعظمى 25

(MENAFN
- Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ لنهار اليوم الأربعاء، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة .
أما ليلا سيكون الطقس مائلا للبرودة
إلى بارد والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 25 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 10 درجات مئوية.
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