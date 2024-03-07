الأرصاد طقس دافئ نهارا ومائل للبرودة ليلا والعظمى 25

MENAFN - Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ لنهار اليوم الأربعاء، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة .

أما ليلا سيكون الطقس مائلا للبرودة

إلى بارد والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 25 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 10 درجات مئوية.