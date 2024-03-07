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أحمد الحمد نحتاج إلى الاستقرار للنهوض بالكويت

3/7/2024 8:58:57 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال مرشح الدائرة الثانية النائب السابق أحمد الحمد:" نعيش استحقاقات سياسية لعدم الاستقرار السياسي وخلال 4 سنوات أربعة انتخابات ما يعني أن هناك خللا واضحا".

وقال " يجب إعادة النظر في الدستور، ونطالب الناخبين بالمشاركة في انتخابات 2024 وبوسعنا الحض على المشاركة والتغيير والكويت ولادة، والبلد بحاجة إلى الاستقرار بالنهوض بالكويت، وعموما نحن متفائلون وشعارنا "نحن نقدر".

وأوضح الحمد" قدمت طعنا في الانتخابات السابقة بسبب مرسوم الحل بخصوص عدم قسم الحكومة داخل المجلس وأنا أحترم القضاء الشامخ ، ونؤكد أن أي مجلس يجب أن يحترم لأنه خيار أهل الكويت".

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