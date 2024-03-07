العجيري العلمي هلال غرة رمضان المقبل لن يظهر في سماء الكويت

MENAFN - Al-Anbaa) قال مركز العجيري العلمي إنه سوف تتعذر رؤية هلال شهر رمضان المقبل في سماء الكويت، مبينا أن طقس رمضان هذا العام يتميز بجو ربيعي حيث "يحل علينا خلال فصل الشتاء لمدة 9 سنوات مقبلة".

وقال المركز في بيان صحافي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاربعاء، إنه ومن خلال الحسابات الفلكية فإن شهر رمضان وبدءا من العام المقبل سيكون داخل مواسم فصل الشتاء كما سيعود ليصادف أيام المربعانية في 4 سنوات أخرى بدءا من 2028 ويكون الطقس فيه معتدلا وباردا حتى 2034.

وأضاف أن ما يميز دخول شهر رمضان المبارك خلال فصل الشتاء مواسمه المختلفة ومن ضمنها تغلب ساعات الليل عن النهار وبالتالي انخفاض ساعات الصيام الطويل التي تصادف غالبا الأشهر الصيفية.

وأوضح أن شهر رمضان للعام 1445 هجريا - 2024 ميلاديا سيكون آخر رمضان في فصل الربيع على أن يعود في هذا الفصل مجددا بعد 27 عاما.

وعن رؤية هلال شهر رمضان هذا العام في الكويت أكد المركز تعذر رؤيته حسب معيار العجيري الخاص المرتبط بفترة مكوث الهلال في السماء ومدى ارتفاعه وانحرافه وعوامل أخرى كثيرة.

وبين أن ساعات الصيام هذا العام ستصل إلى 13 ساعة و10 دقائق ويكون موعد آذان الفجر في تمام الساعة 44ر4 دقيقة صباحا اذا اعتمد موعد غرة الشهر المبارك 11 مارس الجاري وينخفض دقيقة واحدة مع دخول كل يوم جديد بينما يكون موعد آذان المغرب في تمام الساعة 54ر5 دقيقة مساء.