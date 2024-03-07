صاحب السمو يرعى حفل الافتتاح الرسمي لجامعة عبدالله السالم



العدواني:

بناء رأس المال البشري وإصلاح منظومة التعليم

من الأولويات في سلم استراتيجية عمل وزارة التربية سنمضي جاهدين نحو تحقيق رؤية الأمير

لتطوير التعليم ليصبح ذا جودة عالية ويتماشى مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات العصر





تحت رعاية وحضور صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، أقيم صباح اليوم، حفل الافتتاح الرسمي لجامعة عبدالله السالم وذلك على مسرح المغفور له الشيخ عبدالله الجابر الصباح بمنطقة الشويخ.

هذا وقد وصل موكب سموه إلى مكان الحفل حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل محمد العدواني ورئيس مجلس الادارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم

د. موضي عبدالعزيز الحمود وأعضاء مجلس الادارة.

وشهد الحفل سمو الشيخ

د. محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الاعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار

د. عادل بورسلي وكبار المسؤولين بالدولة.

وبدأ الحفل بالنشيد الوطني ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم بعدها ألقى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي كلمة بهذه المناسبة هذا نصها: يسعدنا اليوم ونحن نقف أمام مشهد وطني تاريخي، ومحطة محورية مهمة من محطات التعليم العالي في البلاد، أن نرحب بكم يا صاحب السمو أجمل ترحيب رافعين لمقامكم جزيل الشكر وعظيم الامتنان لرعايتكم وحضوركم الكريم حفل افتتاح جامعة عبدالله السالم، وهو شرف عظيم وخير دليل على حرصكم واهتمامكم (حفظكم الله) في توفير كل أسباب تقدم وارتقاء التعليم في البلاد، حيث أكدتم في خطاباتكم السامية على أهمية الاستثمار في العنصر البشري وإصلاح نظام التعليم لإعداد شباب يتمتعون بقدرات تنافسية وإنتاجية لقوة العمل الوطنية.

وتابع قائلا: تحقيقا لرؤية سموكم، وتنفيذا لتوجيهاتكم حفظكم الله، ومن موقع شرف المسؤولية والواجب، والثقة الغالية التي كلفتمونا بها، فإن بناء رأس المال البشري وإصلاح منظومة التعليم، وضع له الأولوية في سلم استراتيجية عمل وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وسنمضي جاهدين بكل عزيمة وإصرار، بدعم وتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر، نحو تحقيق رؤية سموكم لتطوير التعليم، ليصبح ذا جودة عالية، ويتماشى مع احتياجات سوق العمل، ومتطلبات العصر، مستثمرين بأبناء الوطن، فهم الثروة الحقيقية، والرصيد الدائم للكويت.

وأضاف: إن الرعاية والجهود المتواصلة التي بذلت على مدى سنوات عديدة من قبل القيادة السياسية العليا في دولة الكويت أثمرت عن إنشاء أول جامعة في عهد أمير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح السالم الصباح رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وكان الطموح بقدر تطلعات قادتنا الذين رفعوا راية العلم والمعرفة، لتنطلق معها مسيرة التعليم العالي في البلاد بخطاها الواثقة، وتصبح جامعة الكويت منارة للعلم، ومنبرا للفكر والمعرفة، ومع تسارع متطلبات العصر، جاءت الحاجة اليوم، لإطلاق جامعة حكومية جديدة، بتخصصات تتماشى مع تطور العلوم الحديثة، ليأتي تدشين جامعة عبدالله السالم، في عهد سموكم حفظكم الله ورعاكم، لتواكب ركب التعليم الجامعي بالتوازي مع جامعة الكويت، حاملين معا: مشعل العلم والمعرفة، ولواء التقدم والريادة، ليضيئا دربا جديدا وواعدا، لأجيال مؤهلة تسهم في دفع عجلة التنمية والتطور، وتكون شاهدا على نهضة تعليمية لدولة الكويت.

وتوجه بكلامه لطلبة الجامعة قائلا:

أمامكم مسؤولية بناء وطن، وأنتم الدعامة الأساسية للتنمية، والمحرك الرئيسي لها، فادعوكم ابنائي لبذل الجهد والمثابرة في حياتكم العلمية، للمساهمة في تعزيز مسيرة التطور والنمو المستدام للدولة، والمشاركة في بناء اقتصاد المعرفة، والتي ستكون بوابتكم لعالم مشرق بإذن الله.

وتابع: ولا يفوتني قبل أن أختم كلمتي هذه أن أتوجه بجزيل الشكر لجميع من عملوا على تأسيس هذه الجامعة، وأسبغوا عليها طاقتهم وعلمهم وحرصهم لنحتفي اليوم معا بتدشين جامعة عبد الله السالم.

وختاما.. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ أميرنا وراعي نهضتنا، ويسدد خطاه لما فيه الخير للوطن والمواطنين، وأن يديم على دولة الكويت وشعبها الكريم نعمة الأمن والأمان والعزة والرخاء.

كما ألقت رئيس مجلس الادارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم كلمة بهذه المناسبة هذا نصها: يسعدني باسمي واسم زملائي أعضاء مجلس الإدارة التأسيسي، وباسم جميع منتسبي جامعة عبدالله السالم أن أرحب بكم، وأحييكم أجمل تحية، وأشكر تواجدكم معنا لمشاركتنا فرحتنا في هذه الاحتفالية للاعلان رسميا عن افتتاح جامعة عبدالله السالم، وانطلاق مسيرتها التعليمية باستقبال الدفعة الأولى من طلبتها المقبولين في العام الدراسي الأول للجامعة (2023 - 2024) في مختلف التخصصات التي تطرحها الجامعة.

كما يسعدني أن أتقدم بأسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ / مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، على كرم تفضله برعاية وحضور حفلنا، ولسموه بعد الله عز وجل الفضل الكبير بإنجاز مشروع جامعة عبدالله السالم، بما بذله سموه من عناية صادقة بمتابعة مراحل العمل، وتذليل ما واجهه المجلس من تحديات، وبإعطائه الوقت اللازم من التقويم والمتابعة منذ صدور مرسوم تكليف المجلس، وإلى أن أصبحت الجامعة اليوم واقعا ملموسا، وكلنا أمل بأن تكون هذه الجامعة من الجامعات المتميزة بمستوى أكاديمي عال، مواكبة للتطورات التي تشهدها الجامعات رفيعة المستوى العلمي والتقني، محليا وإقليميا وعالميا.

وتابعت: في هذه المناسبة المباركة لا يفوتني أن أثمن عاليا دور الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراهما، بولادة مشروع الجامعة، بدءا من تاريخ إصدار قانون الجامعات الحكومية رقم 76 لسنة 2019، وما تلاه بعد ذلك من المرسوم الأميري رقم 182 لسنة 2021 القاضي بتشكيل مجلس الإدارة التأسيسي للجامعة، مما يؤكد أن قياداتنا الحكيمة على مر التاريخ القديم والحديث قد أولت التعليم جل اهتمامها، وعنيت ببناء صروح العلم والمعرفة، وما صرح جامعة عبدالله السالم الفتي إلا أحد مآثر قادتنا وحكامنا، فهذا الصرح حمل اسما له وقع مميز في قلوب أهل الكويت جميعا، هو اسم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عبدالله السالم الصباح الحاكم الحادي عشر للكويت مؤسس نهضة الكويت الحديثة، وهو من أرسى قواعد التعليم الحديث.

كما لا يفوتني أيضا وأنا أتحدث إليكم في هذا الحفل البهي أن أتقدم بعظيم الشكر والعرفان إلى جميع المسؤولين في الدولة والجهات التي شاركتنا في جهود إرساء هذا الصرح والمساعدة بتذليل الصعوبات التي واجهت مرحلة التأسيس وأخص بالذكر الوزراء المتعاقبين للتعليم العالي ممن كانوا عونا وسندا لمجلسنا وكذلك العاملين معهم في وزارة التعليم العالي وجامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ووزارة المالية ووزارة الإعلام وصحفنا المحلية ووسائل الإعلام مجتمعة وبلدية الكويت وغيرهم من جهات الدولة، وكل من له فضل في تقديم المشورة والمساعدة بإنجاز متطلبات مرحلة التأسيس على مدى السنتين الماضيتين منذ بداية ورش عمل التأسيس وحتى انطلقت الجامعة بمسيرتها بكل ثقة واستقبلت الدفعة الأولى من طلبتها الذين يشاركوننا اليوم هذا التجمع المبارك.

وقالت: بما هو واجب ذكره والتأكيد عليه بأن إنشاء جامعة متميزة عملية ليست بسيطة، وإنما واجهتنا تحديات كبيرة، وجامعة عبدالله السالم انطلقت بعون الله رغم هذه التحديات وستكبر وتتطور بمشيئته وفق ما هو مخطط لها، بهمة أبناء الكويت وزملائهم العاملين بها، حيث بدأ مسيرتها أعضاء المجلس التأسيسي، وهم جميعا من أصحاب الخبرة والاختصاص، أخذوا على عاتقهم مسؤولية بداياتها وإرساء قواعدها بما يتسق مع أهداف الدولة التنموية، وبما يتوافق مع متطلبات تأسيس الجامعة، مستنيرين بفكر وتوجيهات ودعم القيادة الحكيمة، ومستهدفين ملامح رؤية الكويت 2035 وخاصة تنمية الكوادر البشرية المؤهلة، وحريصين على مناقشة النماذج المتميزة للجامعات في المنطقة والعالم، مع التعرف على متطلبات واحتياجات أسواق العمل من خلال الدراسات الثرية التي أجراها المجلس بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية مشكورا، فضلا عن التواصل مع المؤسسات والقطاعات الاقتصادية في الدولة ومع جامعات عالمية، للوقوف على أهم التخصصات والمهارات التي يجب أن يتسلح بها الجيل القادم، كما عمل المجلس على اعتماد اللوائح والمراحل التشغيلية والهيكل التنظيمي للجامعة واستكمال استلام المباني الجامعية التي آلت من جامعة الكويت إلى جامعة عبدالله السالم بالتنسيق مع وزارة المالية، وكذلك تسكين الوظائف القيادية والأكاديمية.

وبدأت الجامعة بتسكين طلبتها في ثلاث كليات تخصصية وهي:

- كلية الإدارة وريادة الأعمال

- كلية الحوسبة والنظم

- كلية الهندسة والطاقة

- بالإضافة إلى الكلية الجامعية للدراسات التكاملية

بتخصصات تتميز بتوافقها مع الثورة الصناعية الرابعة التي يشهدها العالم، والتي تدور حول علوم البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني واستثمار موارد الطاقة والابتكار والإبداع في مجال الأعمال والإدارة، وهو ما يحتاجه سوق العمل وما يتطلبه مستقبل التطور في اقتصاد البلاد.

ولا زالت اللجان تدرس متطلبات إنشاء كلية العلوم الطبية وإطلاق برامج الدراسات العليا ومراكز الأبحاث.

وختاما، أجد الشكر واجبا لكم يا صاحب السمو على هذا التشريف للجامعة ولهيئتها الأكاديمية والتعليمية والإدارية وطلبتها، وأشكر أولياء أمور الطلبة وطلبتنا المتميزين على ثقتهم بهذه الجامعة الفتية، وأشكر كل من حضر هذه اللحظة المباركة، وأهنئ شعبنا الكريم بانطلاق هذا الصرح تزامنا مع أعياد الوطن ليكون لبنة جديدة في بنيانه العلمي الرصين.

سائلة المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، مجددين لسموكم العهد بأن نعمل بإخلاص على ارتقاء وازدهار وطننا الحبيب.

وفي الختام تم عرض فيلم وثائقي بعنوان (شعلة الوفاء) والإعلان عن إطلاق الهوية المؤسسية لجامعة عبدالله السالم.

بعدها تفضل صاحب السمو أمير البلاد بإزاحة الستار عن اللوحة الجدارية إيذانا بافتتاح الجامعة.

وتم تقديم هدية تذكارية إلى سموه بهذه المناسبة.

وقد غادر سموه مكان الحفل بمثل ما استقبل به من حفاوة وتقدير.