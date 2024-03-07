الديوان اعتبار عطلة الحداد أيام عمل فعلية ضمن تقييم الأداء وصرف الأعمال الممتازة

MENAFN - Al-Anbaa) مريم بندق

أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان ، أن مجلس الخدمة المدنية قرر الاعتداد بأيام تعطيل الأعمال في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة 3 أيام لوفاة المغفور له بإذن الله سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد "استثناءً من النصوص التي تقرر استبعادها" كمدة المزاولة الفعلية المقررة لصرف الأعمال الممتازة أو لتقييم الأداء تقييما فعليا أو اعتبار الموظف منقطعا عن العمل خلال الراحات أو العطلات التي تقع بين انقطاعين.

واعتبار ذلك قاعدة عامة تطبق في حالة تعطيل العمل بسبب الحداد.

وفيما يلي

نص

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