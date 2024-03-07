الديوان اعتبار عطلة الحداد أيام عمل فعلية ضمن تقييم الأداء وصرف الأعمال الممتازة

(MENAFN
- Al-Anbaa) مريم بندق
أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان ، أن مجلس الخدمة المدنية قرر الاعتداد بأيام تعطيل الأعمال في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة 3 أيام لوفاة المغفور له بإذن الله سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد "استثناءً من النصوص التي تقرر استبعادها" كمدة المزاولة الفعلية المقررة لصرف الأعمال الممتازة أو لتقييم الأداء تقييما فعليا أو اعتبار الموظف منقطعا عن العمل خلال الراحات أو العطلات التي تقع بين انقطاعين.
واعتبار ذلك قاعدة عامة تطبق في حالة تعطيل العمل بسبب الحداد.
وفيما يلي
نص
التعميم
:
MENAFN07032024000130011022ID1107948186
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.