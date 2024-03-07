الأرصاد طقس دافئ نهارا ومائل للبرودة ليلا والعظمى 28

(MENAFN
- Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ
وغائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 40 كم/ساعة .
أما ليلا سيكون الطقس مائلا للبرودة إلى بارد
وغائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 35 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة و فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .
ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 28 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 11 درجة مئوية.
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