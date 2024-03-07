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الأرصاد طقس دافئ نهارا ومائل للبرودة ليلا والعظمى 28

3/7/2024 8:58:55 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ
وغائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 40 كم/ساعة .

أما ليلا سيكون الطقس مائلا للبرودة إلى بارد
وغائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 35 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة و فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 28 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 11 درجة مئوية.

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