الأرصاد طقس دافئ نهارا ومائل للبرودة ليلا والعظمى 28

MENAFN - Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئوغائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 40 كم/ساعة .

أما ليلا سيكون الطقس مائلا للبرودة إلى بارد

وغائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 35 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة و فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 28 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 11 درجة مئوية.