اتفاقية بين طيران ناس ومجموعة Stc وسكاي فايف لتقديم خدمة الإنترنت الجوي السريع

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- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
وقع طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، ومجموعة stc وسكاي فايف العربية مذكرة تفاهم لتقديم خدمة الإنترنت الجوي السريع بتقنية“Air-to-Ground” للمسافرين على متن الرحلات الجوية وذلك لأول مرة في الشرق الأوسط على كافة اسطول طائرات طيران ناس والتي تهدف إلى تحسين تجربة المسافرين.
وتم توقيع مذكرة التفاهم بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان محمد الوتيد، ورئيس مجلس إدارة طيران ناس السيد عايض الجعيد، ونائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السيد عبدالعزيز الدهمش، ونائب محافظ نائب محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الأستاذ عمر الرجراجي.
ستقود سكاي فايف العربية ومجموعة stc هذه المبادرة بتوفير خدمة انترنت عالي السرعة وبأحدث التقنيات عبر اتصالات الطائرات من الشبكات الأرضية على الرحلات الداخلية لطيران ناس في الربع الأخير من عام 2024 للمرحلة الأولى وستتوسع الخدمة المبتكرة تدريجيًا لتشمل جميع شبكة رحلات وأسطول طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم.
توفر سكاي فايف العربية لشركات الطيران ومشغلي طائرات رجال الأعمال خدمات انترنت ذات نطاق عريض موثوقة الأداء على نمط الخدمات المنزلية. ويتوافر الاتصال للطائرات عبر شبكة أرضية مما يقدم شبكة ذات أداء عال بأسرع استجابة تخدم الطائرات على أساس تكنولوجيا خلوية ثابتة الجدوى. ويمكن للركاب استخدام الانترنت بسرعات عالية وأقل زمن للاستجابة، وذلك بفضل أحدث تقنيات الاتصال المستخدمة من سكاي فايف العربية. حيث أن هذه التكنولوجيا تضمن الكفاءة، وتخفف الوزن والعبء أيضًا، مما يساهم في تقليل استهلاك الوقود والاستدامة البيئية.
وقال:“بينما نبدأ هذه الرحلة مع stc، نحن على ثقة من أن حلنا لاتصالات الطائرات من الشبكات الأرضية الفريد من نوعه سيعيد تعريف مشهد الاتصال على متن الطائرات في المملكة العربية السعودية. وبالتعاون مع طيران ناس، نضع معايير جديدة للتميز في الاتصال ورضا المسافرين”.
ويؤكد هذا المشروع الطموح التزام طيران ناس بالبقاء في طليعة مسيرة الابتكار في مجال الطيران وتشكيل مستقبل الاتصال على متن الطائرات. ومع استمرار الشركة في النمو والتوسع، يمكن للمسافرين أن يتطلعوا إلى البقاء على اتصال بكل سهولة ويسر إلى جانب الاستمتاع بالخدمة الاستثنائية التي يقدمها طيران ناس.
ومع الأسطول الحالي المكون من 64 طائرة وخطط التوسع السريع، يعد هذا التعاون خطوة استراتيجية تتماشى مع التزام طيران ناس بتقديم خدمات لا مثيل لها وبأسعار تنافسية.
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