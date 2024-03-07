اتفاقية بين طيران ناس ومجموعة Stc وسكاي فايف لتقديم خدمة الإنترنت الجوي السريع

الرياض – أصداف نيوز:

وقع طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، ومجموعة stc وسكاي فايف العربية مذكرة تفاهم لتقديم خدمة الإنترنت الجوي السريع بتقنية“Air-to-Ground” للمسافرين على متن الرحلات الجوية وذلك لأول مرة في الشرق الأوسط على كافة اسطول طائرات طيران ناس والتي تهدف إلى تحسين تجربة المسافرين.

وتم توقيع مذكرة التفاهم بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان محمد الوتيد، ورئيس مجلس إدارة طيران ناس السيد عايض الجعيد، ونائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السيد عبدالعزيز الدهمش، ونائب محافظ نائب محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الأستاذ عمر الرجراجي.

ستقود سكاي فايف العربية ومجموعة stc هذه المبادرة بتوفير خدمة انترنت عالي السرعة وبأحدث التقنيات عبر اتصالات الطائرات من الشبكات الأرضية على الرحلات الداخلية لطيران ناس في الربع الأخير من عام 2024 للمرحلة الأولى وستتوسع الخدمة المبتكرة تدريجيًا لتشمل جميع شبكة رحلات وأسطول طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم.

توفر سكاي فايف العربية لشركات الطيران ومشغلي طائرات رجال الأعمال خدمات انترنت ذات نطاق عريض موثوقة الأداء على نمط الخدمات المنزلية. ويتوافر الاتصال للطائرات عبر شبكة أرضية مما يقدم شبكة ذات أداء عال بأسرع استجابة تخدم الطائرات على أساس تكنولوجيا خلوية ثابتة الجدوى. ويمكن للركاب استخدام الانترنت بسرعات عالية وأقل زمن للاستجابة، وذلك بفضل أحدث تقنيات الاتصال المستخدمة من سكاي فايف العربية. حيث أن هذه التكنولوجيا تضمن الكفاءة، وتخفف الوزن والعبء أيضًا، مما يساهم في تقليل استهلاك الوقود والاستدامة البيئية.

وقال:“بينما نبدأ هذه الرحلة مع stc، نحن على ثقة من أن حلنا لاتصالات الطائرات من الشبكات الأرضية الفريد من نوعه سيعيد تعريف مشهد الاتصال على متن الطائرات في المملكة العربية السعودية. وبالتعاون مع طيران ناس، نضع معايير جديدة للتميز في الاتصال ورضا المسافرين”.

ويؤكد هذا المشروع الطموح التزام طيران ناس بالبقاء في طليعة مسيرة الابتكار في مجال الطيران وتشكيل مستقبل الاتصال على متن الطائرات. ومع استمرار الشركة في النمو والتوسع، يمكن للمسافرين أن يتطلعوا إلى البقاء على اتصال بكل سهولة ويسر إلى جانب الاستمتاع بالخدمة الاستثنائية التي يقدمها طيران ناس.

ومع الأسطول الحالي المكون من 64 طائرة وخطط التوسع السريع، يعد هذا التعاون خطوة استراتيجية تتماشى مع التزام طيران ناس بتقديم خدمات لا مثيل لها وبأسعار تنافسية.