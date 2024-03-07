جودادي تحتفي بقدرات النساء في قطاع الأعمال بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

جدة – أصداف نيوز:

شاركت جودادي مجموعة من القصص الملهمة لرائدات أعمال سعوديات ملهمات نجحن بالتغلّب على العديد من التحديات بالقطاع وإعادة تحديد أدوار النساء بالمجتمع، وتحتفي بإنجازاتهن على جميع الأصعدة.

ونظراً لما تشهدة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زيادة كبيرة في معدل نشاط الشركات الناشئة المملوكة من قبل النساء. أشار استبيان جودادي العالمي لريادة الأعمال لعام 2024 إلى أن 53% من النساء في المنطقة هن عاملات مستقلات، وتتفق 98% من مالكات الشركات الصغيرة على تحسّن جودة حياتهن بعد دخول مجال ريادة الأعمال.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت سيلينا بيبر، نائب الرئيس للأسواق العالمية (ما عدا الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، كندا، أستراليا) لدى شركة جودادي:“يوفر اليوم العالمي للمرأة فرصة مميزة لتكريم رائدات الأعمال على مساهماتهن الاستثنائية. وتشكل يارا وآيه مثالاً يحتذى به لرائدات الأعمال اللواتي حولن شغفهن إلى عمل خاص وساهمن بتطويره بالاستفادة من الإنترنت.

وتركز جودادي على الاستفادة من الأدوات الرقمية لتزويد رواد الأعمال بالأدوات والمصادر الضرورية لتعزيز ثقتهم والازدهار في العالم الرقمي بما يساهم في تطوير وتوسيع أعمالهم”.

وسلطت جودادي الضوء على التحديات التي تواجهها رائدات الأعمال وقدمت النصائح الكفيلة بمعالجتها

فيما يلي أبرز 6 تحديات تواجه رائدات الأعمال مع مجموعة من النصائح الكفيلة بمعالجتها:

تواجه رائدات الأعمال في معظم الأحيان تحيزاً في بيئات العمل يؤثر سلباً على مصداقيتهن وفرص النمو. ويمكن التغلب على هذه المشكلة من خلال التعاون مع أشخاص يفهمون التحديات التي تواجهها رائدات الأعمال، مثل الانضمام إلى مجموعات التواصل وحضور فعاليات القطاع وطلب الإرشادات من الخبراء والمشاركة في المبادرات التي تعزز الشمولية.أفادت 53% من النساء اللواتي شملهن الاستبيان بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بأنهن أمهات، ويمكن أن تفرض التوقعات والأدوار النمطية للجنسين تحديات تجعل من الصعب على النساء إدارة أعمالهن أثناء أداء واجباتهن العائلية. ويمكن النظر في تفويض المهام كل ما أمكن ذلك والاستفادة من أداة إنشاء المواقع الإلكترونية من GoDaddy واستديو GoDaddy لإنشاء مواقع إلكترونية سهلة الاستخدام ومنشورات جذابة على مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام قوالب جاهزة تساهم بتوفير الوقت والجهد.أشار الاستبيان الذي أجرته GoDaddy في عام 2024 إلى أن 12% من العاملات المستقلات في المنطقة أفدن بأنهن واجهن تحديات بالحصول على تمويل أو رأس المال. ولمواجهة هذه المشكلة بإمكان رائدات الأعمال البحث عن مصادر تمويل بديلة ووضع خطة عمل محددة والتواصل مع المنظمات التي تدعم رائدات الأعمال من أجل الحصول على التوجيه والدعم المالي.تواجه رائدات الأعمال مجموعة من التحديات التي تمنعهن من الوصول إلى الأدوار القيادية وتحدد تأثيرهن ووصولهن إلى الموارد. ويساهم تطوير المهارات القيادية والتنفيذية مع التشجيع على التنوع بين الجنسين وإظهار سمات القيادة من خلال الفكر والتفاعل المجتمعي في حل هذه المشكلة.توجد العديد من المصادر التي تساعد رواد الأعمال على تطوير مهاراتهم ومعرفتهم من أجل بدء أعمالهم الخاصة وتطويرها. وتقدم GoDaddy مجموعة من الموارد عن طريق الإنترنت، بما يشمل المدونات ومقاطع الفيديو التعليمية والندوات الإلكترونية من أجل توسيع المعارف والاطلاع على أحدث توجهات القطاع.أوضحت نتائج الاستبيان أن 46% من العاملات المستقلات تواجهن صعوبة في ضمان أمن وخصوصية البيانات، بينما تواجه 42% منهن تحديات في مواكبة منحنى التعليم المرتبط بالتقنيات الجديدة، كما أشارت 49% منهن إلى أنهن يمتلكن وصولاً محدوداً إلى أدواء الذكاء الاصطناعي بسبب تكاليف التطبيق المرتفعة. ويمكن حل هذه المشكلة من خلال الاستثمار في تدريبات وموارد الأمن السيبراني والتواصل مع الخبراء من أجل التوجيه، بالإضافة إلى تخصيص وقت للتعلم المستمر من خلال الدورات التدريبية عن طريق الإنترنت والحصول على إرشادات من خبراء القطاع. وتقدم GoDaddy دليل أوامر الذكاء الاصطناعي إلى جانب مجموعة من الأدوات مثل أداة إنشاء المواقع الإلكترونية المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي من أجل تمكين أصحاب الشركات الصغيرة من الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي في تنمية أعمالهم.

وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تؤكد جودادي التزامها بتلبية متطلبات جميع رواد الأعمال من خلال تزويدهم بالأدوات الضرورية وتوجيهات ودعم الخبراء من أجل ضمان نجاحهم في تحقيق أهدافهم وأحلامهم المهنية.