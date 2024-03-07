أمير منطقة الرياض يرعى حفل تدشين مصنع شركة أسمنت اليمامة الجديد بحضور وزير الصناعة

MENAFN - Asdaf News) رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم، حفل تدشين مصنع شركة أسمنت اليمامة الجديد، بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف.

وعند وصول سموه إلى مقر المصنع الجديد، كان في استقباله صاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير نائب رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت اليمامة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وأكد سمو أمير منطقة الرياض أن تدشين المصنع الجديد لشركة أسمنت اليمامة يأتي نتيجة الاهتمام غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في دعم الصناعة وتعزيز الاقتصاد المحلي، مثمناً حرص القيادة الرشيدة على تطوير ودعم المشروعات التنموية وتعزيز دور القطاع الخاص.

وقال: إن هذا موقع تم العمل على اختياره بعناية بالتعاون بين إمارة الرياض والجهات ذات العلاقة وتم إنجازه بتفاصيل جديدة ومميزة”، منوها بدور وجهود صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت اليمامة في تشييد هذا المصنع، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية في تجهيز وتهيئة وتسهيل العمل على هذا المصنع.

وأعرب الأمير فيصل بن بندر، عن سعادته لرعاية ودعم مثل هذه المشروعات في منطقة الرياض، سائلاً المولى جل وعلا أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها ونمائها في ظل القيادة الرشيدة.

وكان الحفل المعد لهذه المناسبة قد بدئ بالقرآن الكريم، ثم ألقى السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير كلمة قدم فيها الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على دعمهما الدائم لمسيرة التنمية الصناعية في المملكة، مثمناً لسمو أمير الرياض رعايته لحفل تدشين مصنع الشركة الجديد ومتابعته الدائمة للمشروعات التنموية في المنطقة.



وأفاد أن المصنع يمثل أحد المشاريع الوطنية الكبرى في المملكة الذي يتوافق مع انطلاقة الاستراتيجية الوطنية للصناعة للمساهمة في نمو الناتج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكد سمو نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، أن شركة أسمنت اليمامة في طور انطلاقة قوية مع مصنعها الجديد، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الرؤية, مشيرا إلى توسعة أعمال الشركة وزيادة خطوط إنتاجها، وحرصها على تمكين العنصر النسائي وتدريب وتأهيل الشباب وزيادة نسب التوطين حيث وصلت لما يزيد عن ٧٥٪، وسعي الشركة المتواصل في دعم جهود وزارة الإسكان بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030 ، إلى جانب دعم المشروعات الكبيرة التي يتم العمل عليها في مختلف أنحاء المملكة.

عقب ذلك ألقى وزير الصناعة والثروة المعدنية كلمة ثمن فيها رعاية ودعم سمو أمير منطقة الرياض للحفل، مؤكداً أن تدشين المصنع الجديد لشركة أسمنت اليمامة يهدف لمواكبة التطورات والطموحات التي تشهدها جوانب الصناعة في المملكة برعاية ودعم متواصل من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

وأشاد بتبني الشركة للتقنية والاستدامة البيئية وجودة المنتجات الاسمنتية وتنوعها حيث تملك الشركة أحد أفضل وأحدث مصانع الأسمنت على مستوى المنطقة.

وقال: إن مصنع أسمنت اليمامة يعد أحد المصانع المبادرة التي انضمت لبرنامج مصانع المستقبل لتحويل 4 آلاف مصنع في المملكة إلى مصانع متقدمة تشغيليا وتقنيا وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجالات الثروة الصناعية الرابعة.

عقب ذلك شاهد سمو أمير منطقة الرياض والحضور، عرضاً مرئياً عن المصنع الجديد، ثم دشن سموه المصنع إيذاناً ببدء العمل فيه.

وفي ختام الحفل قام سموه بجولة في أرجاء المصنع، للاطلاع على أحدث التقنيات المستخدمة وخطوط الإنتاج.

يذكر أن المصنع يعد أحد أحدث مصانع الأسمنت على مستوى المنطقة من حيث التقنية وتعزيز الاستدامة البيئية وجودة المنتجات الاسمنتية وتنوعها، إذ تبلغ مساحته الإجمالية نحو 10 كيلو مترات مربعة وبقيمة استثمارية تبلغ حوالي 6 مليارات ريال لتلبية احتياجات النهضة العمرانية المتواصلة التي تشهدها المملكة، إذ سينتج المصنع بانطلاقته الجديدة 30 ألف طن يومياً من الكلينكر، باستخدام أحدث التقنيات وفق أعلى المعايير والالتزام بالحفاظ على البيئة.