منتجع كامالايا يقدم مجموعة من التجارب العلاجية المميزة لضيوفه في عام 2024

(MENAFN
- Asdaf News)
أعلن منتجع كامالايا الصحي الذي يقع على جزيرة كوه ساموي التايلاندية، عن أربع تجارب مصممة خصيصاً لاستعادة الصحة والحيوية في عام 2024. ويدعو المنتجع الشهير ضيوفه للمشاركة في سلسلة من التجارب الرائعة بدءاً من شهر مايو 2024:
المناطق الزرقاء (5 – 11 مايو): يقدم منتجع كامالايا للمشاركين فرصة الانغماس في تجربة غنية بالثقافة، حيث يقوم خبير المناطق الزرقاء بتوجيه وإرشاد المشاركين من خلال مبادئ Power 9 ® ودمج التقاليد القديمة للعناية بالصحة من أجل الوصول إلى الصحة والسعادة.
الوصول إلى التوازن العاطفي والحرية (1 – 7 سبتمبر): يمكن للضيوف البحث عن الرفاهية العاطفية بتوجيه من خبراء تحسين الحياة في كامالايا. وتعد هذه التجربة بمثابة رحلة نحو المرونة العاطفية والتوازن ومستقبل متحرر مليء بالبهجة.
إعادة ضبط وتجديد التوازن الهرموني مع سامانثا كيتنغ (1 – 6 أكتوبر): تقدم خبيرة العناية بالصحة الشهيرة سامانثا كيتنغ تجربة مخصصة لصحة المرأة. وتهدف هذه التجربة المصممة خصيصاً إلى تجديد وتوازن الهرمونات من خلال مزيج من حكمة الأجداد والرؤى المعاصرة.
تجربة يوغا شاملة للجسم والتنفس والعقل مع سايمون لو (17 – 21 أكتوبر): استمتع بتجربة اليوغا بشكل غير مسبوق في أجواء فريدة مع سايمون لو. تستوعب هذه التجربة ما يصل إلى 12 مشاركاً وتساعدهم على اكتشاف كيفية تحقيق النمو الشخصي من خلال الجمع بين الممارسات القديمة والأبحاث المتطورة للوصول إلى الصفاء والتوازن.
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