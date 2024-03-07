منتجع كامالايا يقدم مجموعة من التجارب العلاجية المميزة لضيوفه في عام 2024

MENAFN - Asdaf News) أعلن منتجع كامالايا الصحي الذي يقع على جزيرة كوه ساموي التايلاندية، عن أربع تجارب مصممة خصيصاً لاستعادة الصحة والحيوية في عام 2024. ويدعو المنتجع الشهير ضيوفه للمشاركة في سلسلة من التجارب الرائعة بدءاً من شهر مايو 2024:

المناطق الزرقاء (5 – 11 مايو): يقدم منتجع كامالايا للمشاركين فرصة الانغماس في تجربة غنية بالثقافة، حيث يقوم خبير المناطق الزرقاء بتوجيه وإرشاد المشاركين من خلال مبادئ Power 9 ® ودمج التقاليد القديمة للعناية بالصحة من أجل الوصول إلى الصحة والسعادة.

الوصول إلى التوازن العاطفي والحرية (1 – 7 سبتمبر): يمكن للضيوف البحث عن الرفاهية العاطفية بتوجيه من خبراء تحسين الحياة في كامالايا. وتعد هذه التجربة بمثابة رحلة نحو المرونة العاطفية والتوازن ومستقبل متحرر مليء بالبهجة.

إعادة ضبط وتجديد التوازن الهرموني مع سامانثا كيتنغ (1 – 6 أكتوبر): تقدم خبيرة العناية بالصحة الشهيرة سامانثا كيتنغ تجربة مخصصة لصحة المرأة. وتهدف هذه التجربة المصممة خصيصاً إلى تجديد وتوازن الهرمونات من خلال مزيج من حكمة الأجداد والرؤى المعاصرة.

تجربة يوغا شاملة للجسم والتنفس والعقل مع سايمون لو (17 – 21 أكتوبر): استمتع بتجربة اليوغا بشكل غير مسبوق في أجواء فريدة مع سايمون لو. تستوعب هذه التجربة ما يصل إلى 12 مشاركاً وتساعدهم على اكتشاف كيفية تحقيق النمو الشخصي من خلال الجمع بين الممارسات القديمة والأبحاث المتطورة للوصول إلى الصفاء والتوازن.