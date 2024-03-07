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تفسير علمي لكثرة إصابات لاعبي النصر

3/7/2024 8:12:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف الدكتور فوزي الجاسر، استشاري جراحة العظام، والمختص في علاج إصابات الملاعب، سبب الإصابات التي عصفت بلاعبي نادي النصر مؤخراً.
وعانى النصر من إصابات متتالية في الفترة الماضية، كان آخرها تعرض نجمه البرازيلي أندرسون تاليسكا لإصابة في العضلة الأمامية للفخذ، خلال الحصة التدريبية الأخيرة قبل مباراة العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا.
وقال الجاسر في تصريحات لبرنامج في المرمى على قناة العربية: "الطب الرياضي لا يقتصر على وجود طبيب في الفريق، بل يجب أن يكون هناك طاقم متكامل يشمل معدين وحتى أطباء نفسيين."
وتابع: "بعض الإصابات التي عانى منها النصر كانت أثناء التمارين، وقد يكون من بين الأسباب الضغط النفسي الذي يعاني منه اللاعب."
وأضاف: "إصابة تاليسكا حدثت بعد تعادل غير متوقع أمام الحزم، وهذه النتيجة كان لها تأثير نفسي بسبب صعوبة المنافسة على اللقب، وبعدها كانت تنتظر الفريق مهمة صعبة في دوري أبطال آسيا، فالتركيز يكون مزدوجا: محبط من مباراة الدوري وضغط للفوز بالمباراة أمام العين."
وأتم: "هناك خلل واضح ويحيب إيجاد حل له، أغلب الإصابات عضلية وهذا يعني أن هناك مشكلة مشتركة بين الجهاز الفني والطبي.

ملاعب

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