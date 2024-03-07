الأمن: نزيلان يصلان للمرحلة النهائية في المسابقة الهاشمية لحفظ القرآن الكريم

وبلغ عدد النزلاء المنخرطين في أنشطة حفظ القرآن الكريم الداخلية لعام 2023 يفوق 400 نزيل، يتم تكريمهم بشكل متكرر من قبل مديرية الأمن العام ومن قبل بعض الجمعيات الشريكة بموجب مذكرات تفاهم تهدف لتعزيز العملية الإصلاحية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.