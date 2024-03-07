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الأمن: نزيلان يصلان للمرحلة النهائية في المسابقة الهاشمية لحفظ القرآن الكريم

3/7/2024 8:12:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- وصل نزيلان من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل إلى المستوى الثالث والنهائي في المسابقة الهاشمية لحفظ القرآن الكريم والتي من المتوقع أن تعلن نتائجها خلال شهر رمضان المبارك لعام 2024، وتشرف عليها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
ويذكر أن هذه المشاركة هي الأولى لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ضمن المسابقة الهاشمية لحفظ القرآن الكريم، إذ تعتبر برامج حفظ القرآن الكريم داخل مراكز الإصلاح من البرامج المتأصلة والقديمة التي تسعى الإدارة لإشراك أكبر عدد من النزلاء فيها بهدف إحداث التغيير الإيجابي في سلوك النزلاء وحثهم على الفضائل بعيداً عن السلوك الجرمي.


وبلغ عدد النزلاء المنخرطين في أنشطة حفظ القرآن الكريم الداخلية لعام 2023 يفوق 400 نزيل، يتم تكريمهم بشكل متكرر من قبل مديرية الأمن العام ومن قبل بعض الجمعيات الشريكة بموجب مذكرات تفاهم تهدف لتعزيز العملية الإصلاحية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل

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