Thursday, 07 March 2024 04:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تحقيق عبري.. 27 غزياً استشهدوا بمراكز احتجاز إسرائيلية منذ بدء الحرب

3/7/2024 8:12:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد 27 مواطنا فلسطينيا من قطاع غزة في مراكز احتجاز عسكرية إسرائيلية منذ بداية الحرب على القطاع، وفق ما كشف تحقيق لصحيفة هآرتس العبرية.
وبين التحقيق أن معظم المحتجزين استشهدوا في قاعدتي "إس دي تيمان"، و"عناتوت" في إسرائيل.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال إن الجيش فتح تحقيقا في تلك الحوادث.
وأضاف أن بعض المحتجزين عانوا من ظروف صحية سابقة أو أصيبوا خلال الحرب.













MENAFN07032024000208011052ID1107947961

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث