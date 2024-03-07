تحقيق عبري.. 27 غزياً استشهدوا بمراكز احتجاز إسرائيلية منذ بدء الحرب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استشهد 27 مواطنا فلسطينيا من قطاع غزة في مراكز احتجاز عسكرية إسرائيلية منذ بداية الحرب على القطاع، وفق ما كشف تحقيق لصحيفة هآرتس العبرية.
وبين التحقيق أن معظم المحتجزين استشهدوا في قاعدتي "إس دي تيمان"، و"عناتوت" في إسرائيل.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال إن الجيش فتح تحقيقا في تلك الحوادث.
وأضاف أن بعض المحتجزين عانوا من ظروف صحية سابقة أو أصيبوا خلال الحرب.
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