مكافحة الأوبئة ينشر نتائج تقرير المسح المتعلق ببرامج الوقاية في الأردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشر المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، نتائج التقرير النهائي للمشروع الوطني لمسح (معاينة) ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأدلة الإرشادية وإجراءات العمل المعيارية المتعلقة بالوقاية من الأوبئة والأمراض السارية والمشتركة، والتهديدات البيئية المتعلقة بالصحة ضمن نهج الصحة الواحدة.



وقال رئيس المركز الدكتور عادل البلبيسي حسب بيان للمركز اليوم الخميس، إن هذا التقرير لم يكن ليرى النور لولا جهود الشركاء الرئيسيين في مختلف المؤسسات والجهات ذات العلاقة وتعاونهم، إذ انها الأقرب للتعامل مع المصادر المحتملة لحدوث الأوبئة، وهي من تراقب العوامل البيئية المحيطة وتتابعها باستمرار.



وأضاف البلبيسي، خلال ورشة عمل عقدت لنشر نتائج التقرير، أن المركز حرص منذ بداية المسح على الاجتماع في الورشة التحضيرية لتنفيذ المسح، لتحديد آليات العمل ومنهجية العمل، للوصول إلى تحقيق أهداف المسح، بالتعاون مع الجهة الوطنية المنفذة مجلس اعتماد المؤسسات الصحية.



وبين أن المركز ضمن نطاق استراتيجيته الأولى للأعوام 2023-2025، اعتمد نهجا استراتيجيا يشدد على دوره بوصفه مؤسسة وطنية رائدة للصحة العامة، في محاولة لمساعدة الجهود الوطنية في الاستعداد للتهديدات الصحية واكتشافها والوقاية منها، ومكافحتها، والحد منها.



وأشار إلى أن مديرية الوقاية من الأمراض ومكافحتها التابعة للمركز أعطت الأولوية لتنفيذ المحور الاستراتيجي الأول للمركز وهو الحوكمة والتنسيق والإشراف، الذي يتمحور حول ترسيخ دور المركز بصفته جهة رئيسية معنية بالوقاية من التهديدات الصحية والتأهب لها ومكافحتها والحد من آثارها، وتعزيز الأمن الصحي.



وثمن البلبيسي دور مجلس اعتماد المؤسسات الصحية على الجهد الكبير الذي بذله في تنفيذ هذه المراجعة، والشركاء الذين كان لهم دور كبير في الدعم الفني لتنفيذ هذه المراجعة، وأعضاء اللجنة الفنية.



وأعرب عن تقديره للذين شاركوا في اجتماعات ومقابلات أصحاب الخبرة والاختصاص، وفي ورشة مراجعة النتائج والتوصيات للتقرير النهائي.



من جهته، بين أمين عام وزارة البيئة بالوكالة، المهندس عبد المجيد خابور، أن نشر نتائج هذا المشروع يعكس التزام المركز بتحقيق أهدافه في الوقاية من الأوبئة والأمراض وتهديدات الصحة العامة ومكافحتها والسيطرة عليها بعقد الشراكات مع الجهات المعنية، بهدف تعزيز قدرة المملكة على إدارة الأوبئة وتحقيق الأمن الصحي، وتطوير السياسات والقرارات الصحية المبنية على الأدلة.



وأوضح أن جهود الفرق المشاركة في إعداد هذا التقرير، محورية في تعزيز الفهم المشترك للتحديات التي تواجه الصحة والبيئة، وتعكس التزام وزارة البيئة في توفير السياسات والإجراءات الفعالة للتصدي لهذه التحديات.



وأشار خابور إلى أن رؤية الوزارة تتمثل في أن تكون رائدة في المحافظة على عناصر البيئة واستدامتها لحياة أفضل، وأنها تسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف، من بينها الحماية والاستخدام الأمثل المستدام للنظم البيئية والحد من التلوث والتعاون المشترك، للتخفيف والتكيف مع آثار التغير المناخي.



بدورها، قدمت مديرة مديرية الوقاية من الأمراض ومكافحتها في المركز، الدكتورة آلاء بن طريف، خلال الورشة التي شارك فيها وزارة الصحة، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، ونقابات الأطباء الأردنيين، والممرضين والممرضات والقابلات القانونيات، وأطباء الأسنان الأردنيين، والصيادلة، وجمعية المستشفيات الخاصة، والخدمات الطبية الملكية، ومؤسسات رسمية وأهلية، وجامعات، ومنظمات دولية، عرضا توضيحيا للهدف من المشروع، وأهم القوانين والتشريعات الوطنية للمحاور التي تمت مراجعتها.



وعرضت مسؤولة البرامج الصحية في المديرية سلام مومني، واختصاصي الصحة العامة وبائيات، الدكتور عمر النمري، منهجية العمل ونقاط القوة والتحديات وفرص التحسين، والتوصيات العامة.