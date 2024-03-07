الطفيلة: يوم ثقافي احتفاء باليوبيل الفضي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نظمت مديرية الثقافة في الطفيلة، بالتعاون مع جامعة الطفيلة التقنية، يوما ثقافيا، احتفاء باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.



وأكد مدير "ثقافة الطفيلة" الدكتور سالم الفقير، خلال فعاليات اليوم الوطني الثقافي، الذي جاء برعاية نائب رئيس الجامعة الدكتور كمال خندقجي، أهمية هذه الفعاليات في تعزيز التواصل ونقل المعرفة، مشيرا إلى أن الوزارة تحرص على مشاركة مؤسسات المجتمع المحلي في الفعل الثقافي.



وأضاف أن الفعالية جزء من سلسلة فعاليات ثقافية تنظمها المديرية على مدار العام، لتعزيز الحراك الثقافي في المحافظة وإثراء الساحة الثقافية بمختلف الأنشطة.



وتضمنت الفعالية ندوة علمية بعنوان "الأدب والثقافة: دورها في بناء المجتمع"، أدارها الدكتور نزار الضمور، وشارك فيها الدكتور نايل الحجايا، والدكتورة أسماء الزريقات، حيث ناقش الحضور أهمية الثقافة ودورها في تنمية المجتمع.

وخلال الفعالية، جرى توزيع 3000 كتاب من إصدارات وزارة الثقافة، كما ألقى الدكتور عبدالله القرارعة، وبكر المزايدة، قصائد وطنية متنوعة.

