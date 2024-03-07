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شهيد في قصف الاحتلال على خان يونس

3/7/2024 8:12:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استشهد فلسطيني واصيب آخر في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين فلسطينيين في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.


وبالتزامن، تعرضت منطقة جحر الديك جنوب مدينة غزة لقصف مدفعي إسرائيلي، وتشهد المنطقة اشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي.


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