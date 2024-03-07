شهيد في قصف الاحتلال على خان يونس
التاريخ
3/7/2024 8:12:14 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري-
استشهد فلسطيني واصيب آخر في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين فلسطينيين في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وبالتزامن، تعرضت منطقة جحر الديك جنوب مدينة غزة لقصف مدفعي إسرائيلي، وتشهد المنطقة اشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي.
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