الجيش الإسرائيلي يبدأ تحقيقات من 2018 إلى الـ10 من أكتوبر

الجيش الإسرائيلي يبدأ تحقيقات من 2018 إلى الـ10 من أكتوبر
التاريخ
3/7/2024 8:12:14 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، بدء تحقيقات داخلية تمتد من عام 2018 وحتى الـ10 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقال أن الغرض من التحقيق هو التعلم" فقد مررنا بأحداث صعبة وفشلنا في حماية المدنيين"، مضيفا: "إذا لم نحلل ما فعلناه بشجاعة فسنجد صعوبة في مواجهة الإسرائيليين".
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