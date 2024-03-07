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الجيش الإسرائيلي يبدأ تحقيقات من 2018 إلى الـ10 من أكتوبر

3/7/2024 8:12:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، بدء تحقيقات داخلية تمتد من عام 2018 وحتى الـ10 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.


وقال أن الغرض من التحقيق هو التعلم" فقد مررنا بأحداث صعبة وفشلنا في حماية المدنيين"، مضيفا: "إذا لم نحلل ما فعلناه بشجاعة فسنجد صعوبة في مواجهة الإسرائيليين".


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