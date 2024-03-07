استهلاك الكربوهيدرات المكررة يؤثر على جاذبية الوجه

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ربطت دراسة جديدة بين مستويات استهلاك الكربوهيدرات المكرّرة وبين جاذبية الوجه، وافترض البحث أن استهلاك مستويات عالية من هذه النشويات قد يؤثر أيضاً على السمات غير الطبية، مثل جاذبية الشخص.وشملت الدراسة التي أجريت في جامعة مونبلييه بفرنسا 104 أشخاص من الجنسين، خضعوا لتجربة، ثم أكملوا استبياناً.



ووفق "مديكال إكسبريس"، أعطى الباحثون بعض المشاركين وجبة إفطار تحتوي على الكربوهيدرات المكرّرة المعروفة بتعزيز مستويات السكر في الدم، بينما تلقى آخرون وجبة إفطار منخفضة في نسبة السكر.



وأكمل المشاركون أيضاً استبياناً لتقييم عاداتهم النموذجية في استهلاك الكربوهيدرات المكرّرة.



ثم طُلب من متطوعين آخرين من جنسين مختلفين تقييم جاذبية الوجه للمشاركين من الجنس الآخر، كما تم التقاطها في صور التُقطت بعد ساعتين من وجبة الإفطار المقدمة.



النتائج

وأظهر التحليل الإحصائي أن تناول وجبة الإفطار التي تحتوي على نسبة عالية من السكر ارتبط بانخفاض معدلات جاذبية الوجه لكل من الرجال والنساء.



وارتبط الاستهلاك المزمن للكربوهيدرات المكررة أثناء الإفطار والوجبات الخفيفة أيضاً بانخفاض معدلات الجاذبية.



ولاحظ الباحثون بعض الاختلافات بين الجنسين: بالنسبة لتناول الوجبات الخفيفة بعد الظهر لدى الرجال على وجه التحديد، ارتبط تناول الطاقة العالية بتصنيفات جاذبية أقل.



وظلت جميع النتائج صحيحة بعد الأخذ في الاعتبار، إحصائياً، العوامل الأخرى التي قد تؤثر على الجاذبية، مثل العمر الفعلي، والعمر المتصوّر، ومؤشر كتلة الجسم، وعادات التدخين، وشعر الوجه.



وقالت النتائج: "يبدو أن جاذبية الوجه، وهي عامل مهم في التفاعلات الاجتماعية، تتأثر بالاستهلاك الفوري والمزمن للكربوهيدرات المكررة لدى الرجال والنساء".

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