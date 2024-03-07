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الأوقاف: مطابع الوزارة حققت نقلة نوعية في عملها المتطور

3/7/2024 8:12:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور عبدالله العقيل، إن مطابع الوزارة حققت نقلة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية في مواكبة تطور تكنولوجيا الطباعة، وتجهيزها بالمعدات والبرامج الحديثة، ما أسهم في زيادة سرعة الإنتاج.


جاء ذلك خلال زيارة وفد من كلية الشريعة بالجامعة الأردنية، اليوم الخميس، للاطلاع على آلية عمل مطابع الوزارة في الرصيفة.


وأكد العقيل، حرص الوزارة على تطوير عمل مديرية المطابع وتزويدها باحتياجاتها، لتكون قادرة على طباعة المصحف الشريف بجودة عالية، إضافة إلى جميع أنواع الكتب والنشرات وكتيبات الحج.


وأشار إلى أن المطابع التي تأسست عام 1973 ويعمل فيها 21 موظفا وفنيا، هي وقفية خيرية غير ربحية تعمل على تنفيذ الطباعة والتصميم للمصحف الشريف والكتب والإعلانات للوزارة والدوائر الحكومية والقطاع الخاص.


واستمع الوفد إلى إيجاز عن عمل أقسام المطابع المختلفة وجاهزيتها لتقديم خدماتها للقطاعين العام والخاص، قدمه مدير المطابع المهندس محمد القدومي.


وجال الوفد في أقسام التصميم والمونتاج والطباعة بجميع أنواعها والتجليد العادي والفني.


وضم الوفد، رئيس قسم أصول الدين في كلية الشريعة الدكتور علاء عدوي، وأستاذ أصول الدين الدكتور إبراهيم برقان، وعدد من طلبة الكلية.

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