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المبيضين عن اتفاقية المياه مع الاحتلال: نحن ندفع ثمن الكميات

3/7/2024 8:12:05 AM
(MENAFN- Amman Net) قال الناطق باسم مجلس الوزراء، وزير الاتصال الحكومي، الدكتور مهند المبيضين، إن اتفاقية التي وقعتها البلاد لشراء مياه من الاحتلال الإسرائيلي وسوف تنتهي في نيسان، مؤكدًا "نحن نشتري كمية وندفع ثمنها".
وأضاف المبيضين، في حديثه لشاشة الحرّة، "قد طلبنا دراسة الأمور الخاصة بالاتفاقية فنيًا وتقنيًا مع الطرف الإسرائيلي وعلى أساسها "يبيعون المياه أو لا يبيعونها".
ولفت إلى أن "أي تصريحات أخرى تصدر من الجانب الإسرائيلي في ذلك الشأن، فالأردن غير معني بها".
وعن "الشروط الإسرائيلية، ومدى قبول الأردن لها"، شدد على أنها أمور فنية بحتة لدى وزارة المياه والري.
وحول مدى جاهزية الأردن في حال عدم "موافقة إسرائيل على التمديد"، قال المبيضين إن "التفاصيل والأمور الفنية البحتة كافة من اختصاص وزارة المياه".
الإثنين الماضي، قالت وسائل إعلام عبرية، إن الأردن طلب من الاحتلال الإسرائيلي تمديد اتفاقية زيادة إمدادات المياه لعام إضافي.
وذكرت هيئة البث الرسمية في الاحتلال الإسرائيلي "كان"، أنه تجري في "إسرائيل" خلال الأيام الأخيرة مشاورات بخصوص الطلب ولم يتم الرد عليه بعد.
وأفادت "كان" بأن الاحتلال نقل رسالة إلى الأردن تضمنت طلبات مقابل تمديد اتفاقية زيادة إمدادات المياه وهي؛ التخفيف من حدة تصريحات المسؤولين الأردنيين، بما يشمل وزراء ونواب برلمانيون ضد الاحتلال، والتخفيف من التحريض ضد الاحتلال في الأردن.
ولفتت إلى أن الاحتلال نقل رسالة بخصوص أهمية إعادة العلاقات الى شكلها الطبيعي، بما يشمل عودة السفراء الى عمان وتل أبيب.

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