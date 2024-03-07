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تطورات سعر الدولار في مصر بعد تعويم الجنيه

3/7/2024 8:11:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- شهد سعر الدولار في مصر اليوم الخميس حالة من الهبوط الطفيف أمام الجنيه المصري بمختلف البنوك بعد آخر صعود سجله أمس، حيث تجاوز سعر الدولار 50 جنيها.

وجاء صعود الدولار بعد قرار البنك المركزي المصري أمس تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25، حيث سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي 49.43 للشراء، 49.56 للبيع.
سعر صرف الدولار الآن في البنك الأهلي المصري: 49.45 جنيه للشراء، و49.55 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك مصر: 49.45 جنيه للشراء، و49.55 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك المركزي: 49.43 للشراء، 49.56 للبيع.


سعر الدولار في بنك CIB: يسجل 49.4 للشراء، 49.5 للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس: 49.4 للشراء، 49.5 للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 49.3 للشراء، 49.4 للبيع.
سعر الدولار في المصرف المتحد: 49.3 للشراء، 49.4 للبيع.

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