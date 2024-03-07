ضمن عملية الفارس الشهم3 .. المستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة يُعلن توفير جهاز زراعة الجلد

أعلن المستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة وضمن عملية

الفارس الشهم3، عن توفير جهاز زراعة الجلد الذي يحتاجه المرضى في العمليات الجراحية.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قد أمر العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، ببدء عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

كما أمر سموه قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، بالتعاون والتنسيق الشامل مع كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، وباقي المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني.

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