كم سيكسب الفائز بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر بالسعودية؟

يقام بالمملكة العربية السعودية أول نهائي لكأس مصر في كرة القدم خارج البلاد، بين الغريمين الأهلي و الزمالك غدا الجمعة.

ويشمل عرض إقامة نهائي النسخة الـ91 من كأس مصر في السعودية على هامش موسم الرياض، امتيازات مالية للاتحاد المصري والناديين، هي الأعلى في تاريخ كأس مصر منذ انطلاقها في 1921.

ويحصل البطل على 950 ألف دولار، الوصيف على 250 ألفا والاتحاد على مليوني دولار.

وبلغ الأهلي النهائي بفوز سهل على إنبي 3-0، فيما احتاج الزمالك إلى ركلات ترجيحية للتغلب على بيراميدز 4-3 بعد التعادل 3-3.

ويعاني الأهلي، بطل إفريقيا 11 مرة (رقم قياسي)، من غيابات مؤثرة أبرزها قائده وحارسه محمد الشناوي المصاب في الكتف، المدافع ياسر إبراهيم المصاب بتمزق في العضلة الخلفية لفخذه، المالي أليو ديانغ عقب جراحة في الركبة والمهاجم الفلسطيني وسام أبو علي المصاب بشد في العضلة الخلفية.

ويعود لقائمة حامل اللقب هدافه محمود عبد المنعم (كهربا)، بعد غيابه عن آخر ثلاث مباريات بقرار فني، إثر اعتذاره عن السفر لغانا في دوري أبطال إفريقيا لارتباطه بحفل زفاف شقيقته. كما سيكون لاعب الوسط إمام عاشور على موعد لمواجهة ناديه السابق الزمالك للمرة الأولى.

في المقابل، دعم الزمالك صفوفه في يناير الماضي بعد رفع إيقاف القيد، فضم ثلاثي الأهلي الأسبق عبد الله السعيد قائد بيراميدز، ناصر ماهر لاعب فيوتشر، وأحمد حمدي لاعب وسط مونتريال الكندي.

وسيعود لقائمة بطل إفريقيا خمس مرات، القائد محمود عبد الرازق (شيكابالا) الذي بلغ الثلاثاء الماضي الثامنة والثلاثين وجدد عقده موسما إضافيا، بعدما غاب عن مباراة الداخلية في الدوري.

ويغيب عن الزمالك في لقاء الغد مدافعه الدولي محمود حمدي (الونش) وظهيره الأيسر محمد عبد الشافي لإصابتهما بقطع في الرباط الصليبي، والسنغالي إبراهيما نداي للإصابة.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بكأس مصر برصيد 38 لقبا، مقابل 28 للزمالك و6 لكل من الترسانة والاتحاد السكندري.

ويعود لقائمة حامل اللقب هدافه محمود عبد المنعم (كهربا)، بعد غيابه عن آخر ثلاث مباريات بقرار فني، إثر اعتذاره عن السفر لغانا في دوري أبطال إفريقيا لارتباطه بحفل زفاف شقيقته. كما سيكون لاعب الوسط إمام عاشور على موعد لمواجهة ناديه السابق الزمالك للمرة الأولى.

في المقابل، دعم الزمالك صفوفه في يناير الماضي بعد رفع إيقاف القيد، فضم ثلاثي الأهلي الأسبق عبد الله السعيد قائد بيراميدز، ناصر ماهر لاعب فيوتشر، وأحمد حمدي لاعب وسط مونتريال الكندي.

وسيعود لقائمة بطل إفريقيا خمس مرات، القائد محمود عبد الرازق (شيكابالا) الذي بلغ الثلاثاء الماضي الثامنة والثلاثين وجدد عقده موسما إضافيا، بعدما غاب عن مباراة الداخلية في الدوري.

ويغيب عن الزمالك في لقاء الغد مدافعه الدولي محمود حمدي (الونش) وظهيره الأيسر محمد عبد الشافي لإصابتهما بقطع في الرباط الصليبي، والسنغالي إبراهيما نداي للإصابة.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بكأس مصر برصيد 38 لقبا، مقابل 28 للزمالك و6 لكل من الترسانة والاتحاد السكندري.

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