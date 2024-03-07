المركزي: الودائع تحت الطلب تتجاوز تريليون درهم.. والادخارية تنمو 11% في 2023

تجاوزت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة، باستثناء الودائع بين البنوك، نحو 270 مليار درهم في نهاية العام، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأوضحت إحصائيات "المركزي"، أن الودائع الادخارية زادت العام الماضي بنحو 27 مليار درهم أو ما نسبته 11% مقارنة بنحو 245.87 مليار درهم في نهاية 2022، بينما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 1.8% أو ما يعادل 4.76 مليار درهم مقارنة بنحو 268.06 مليار درهم خلال نوفمبر 2023.

وحسب الإحصائيات، استحوذت العملة المحلية "الدرهم"، على النصيب الأكبر من الودائع الادخارية بنحو 82% أو ما قيمته 224.03 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية ما نسبته 18% بما قيمته 48.79 مليار درهم.

وشهدت الودائع الادخارية في البنوك نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 152 مليار درهم في نهاية 2018 ووصولا إلى 172.2 مليار درهم في 2019، و215.2 مليار درهم في 2020، و241.8 مليار درهم في 2021، و245.8 مليار درهم في 2022.

وأوضحت الإحصائيات، أن الودائع تحت الطلب ارتفعت لتتجاوز تريليون درهم في نهاية العام الماضي، بنمو على أساس شهري بنسبة 4.8% مقابل 972.75 مليار درهم في نوفمبر 2023، بزيادة تعادل 46.7 مليار درهم، بينما زادت على أساس سنوي بنحو 12.35% أو ما يعادل 112 مليار درهم مقارنة بنحو 907.45 مليار درهم في ديسمبر 2022.

وتوزعت الودائع تحت الطلب، بواقع 724.86 مليار درهم بالعملة المحلية "الدرهم" بحصة تعادل 71%، ونحو 294.6 مليار درهم بالعملات الأجنبية بنسبة 29%.

وواصلت الودائع تحت الطلب، نموها خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 577.6 مليار درهم في نهاية 2018 وصولا إلى 599.6 مليار درهم في نهاية 2019، و696.8 مليار درهم في نهاية 2020، و848 مليار درهم في 2021، و907.3 مليار درهم في 2022.

ووفق نشرة المصرف المركزي، وصلت الودائع لأجل إلى 780.94 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنسبة 6.8% أو ما يعادل 49.6 مليار درهم مقارنة بنحو 731.32 مليار درهم في نوفمبر الماضي، بينما زادت على أساس سنوي بنحو 27.4% مقارنة بنحو 613.02 مليار درهم في ديسمبر 2022.

وحازت العملة المحلية "الدرهم"، على النصيب الأكبر من الودائع لأجل بنحو 59% أو ما قيمته 461.14 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية نحو 41% بقيمة 319.7 مليار درهم.

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