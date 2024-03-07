"المسعود للسيارات" تشارك في معرض شركة أبوظبي للتوزيع "موتور شو 2024"

(MENAFN
- mslgroup) شاركت "المسعود للسيارات"، الموزع المعتمد لسيارات "نيسان" و"إنفينيتي" و"رينو" في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، في معرض "موتور شو 2024" الذي نظمته "شركة أبوظبي للتوزيع" خلال يومي 4 و5 مارس الجاري. ووفر الحدث لعشاق السيارات فرصة استكشاف مجموعة رائدة من أحدث طرازات السيارات التي توفرها المجموعة.
واستعرضت "المسعود للسيارات" مجموعة واسعة من أشهر سيارات علاماتها التجارية، "نيسان" و"إنفينيتي" و"رينو". والتي شملت مركبات "نيسان باترول نيسمو" ذات الشعبية الواسعة، و"نيسان إكس تريل" و"نيسان إكس تيرا" متعددة الاستخدامات، بالإضافة إلى سيارات "إنفينيتي QX60" الفاخرة و"إنفينيتي QX80" و"رينو كوليوس" الأنيقة والعصرية. كما تم تقديم عدد من السيارات المستعملة المعتمدة (CPOV) بما في ذلك "نيسان ماكسيما" و"رينو كوليوس" و"إنفينيتي QX50".
وأتيحت الفرصة للحاضرين لاستكشاف هذه السيارات، والحصول على المزيد من المعلومات التي تمكنهم من اتخاذ قرارات حكيمة لاقتناء المركبات التي توافق تطلعاتهم واحتياجاتهم. كما سلطت "المسعود للسيارات" الضوء على عروضها الرمضانية والتي ستتوفر في صالات عرضها في العاصمة خلال الشهر الفضيل.
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