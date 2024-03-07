(MENAFN
- The Revelation Consultancy DMCC) كريبتو فايت نايت 4 – ملاكمة عالية الأوكتان في دبي في 19 أبريل على مسرح لا بيرل دراغون
تصادم مبهج بين عوالم نوبات الملاكمة التي تضخ الأدرينالين والعملات الرقمية المتطورة التي يدعمها المجلس العالمي للملاكمة.
دبي، الإمارات العربية المتحدة في 7 مارس 2024. في أعقاب كريبتو فايت نايت في العام الماضي، ستقدم عروض سافي، مؤسسو كريبتو فايت نايت، بالتعاون مع شركاء من عالم العملات الرقمية كريبتو فايت نايت 4 يوم الجمعة الموافق 19 أبريل 2024، والتي أُعتمدت حصريًا من قبل المجلس العالمي للملاكمة، والمعروفة باسم منارة التميز والنزاهة في عالم الملاكمة الاحترافية. يواصل المجلس العالمي للملاكمة إلهام أجيال من المقاتلين والمتحمسين، وترسيخ مكانته كعملاق حقيقي والسماح ببعض أكبر مباريات الملاكمة على المستوى الدولي.
سيضم فايت نايت في 19 أبريل نوبات احترافية ومعروضات تسلط الضوء على مجموعة متنوعة من الملاكمين المحترفين المهرة وقادة العملات الرقمية المشهورين عالميًا كرواد أعمال ومتداولين وأصحاب رؤوس أموال ومؤثرين. ومن بين أبرز الأسماء من المنطقة، جادييه هيريرا موتيرو وطارق حبتور وخالد ناصر، الفائز بلقب المجلس العالمي للملاكمة في الشرق الأوسط 2023 والذي سيقاتل من أجل لقب المجلس العالمي للملاكمة في آسيا في أبريل. إن كريبتو فايت نايت هو معبر ملاكمة في أفضل بطولات الملاكمة من جميع أنحاء العالم على ألقاب كريبتو فايت نايت والمجلس العالمي للملاكمة والعملات الرقمية وكذلك ألقاب المجلس العالمي للملاكمة. ستشهد المنافسة على لقب بطل عالم العملات الرقمية معركة حامية بين أنسيم وبارني، وهما من أشرس الشخصيات على وسائل التواصل الاجتماعي للعملات الرقمية. شهدت ثلاثة أحداث سابقة في 2021 و2022 و2023 ظهور أسماء جديدة تضيف إلى الإثارة. تمت المصادقة على كريبتو فايت نايت من قبل موريسيو سليمان، رئيس المجلس العالمي للملاكمة.
يعلق راهول سوري، المؤسس المشارك لكريبتو فايت نايت ومؤسس عروض سافي، قائلاً: "أنا وشركائي متحمسون للاهتمام الذي ولدته كريبتو فايت نايت وحماس مجتمع العملات الرقمية وكذلك عالم الملاكمة في هذا الحدث، لذلك قررنا إدارة الحدث مرتين هذا العام في الإمارات العربية المتحدة. نتوقع أن يسافر أكثر من 1000 زائر إلى دبي في أبريل - من المقاتلين والرعاة والشركاء وأعضاء الجمهور الذين يأتون إلى هنا خصيصًا لبطولات معبر الملاكمة. سينصب انتباه العالم على مسرح لا بيرل دراغون المذهل في فايت نايت “. المؤسسون المشاركون لراهول هم جاي فورا وروكي إكس بي تي وراغاف جراث ومحمد أبو صلاح. تشمل الجهات الراعية الدولية في عام 2024 غاف كابيتال وبيبيت وفيرس إستيت وهيدرو.
وأضاف "إن دعم الملاكمين المحليين وتقديم مسرح دولي لهم هو ما تقدمه كريبتو فايت نايت للملاكمة الشعبية في الإمارات العربية المتحدة."
سيتم تنظيم حدث 2024 في بيئة غامرة تمامًا لمسرح لا بيرل دراغون حيث كل سطح سيصبح شاشة من إسقاطات على الجدران والأرضيات والبانوراما العملاقة، سيحصل الجمهور على تجربة مشاهدة لا مثيل لها. يتم مشاهدة كل لكمة ومراوغة وضربة قاضية من زوايا متعددة، فيتم التقاط كل ردة فعل و حدّة كل لحظة.
تنفذ تذاكر هذا الحدث كل عام. سيتم طرح التذاكر للبيع على Platinumlistفي الأسبوع المقبل. في عام 2023، تم تعزيز الحضور في القاعة المحجوزة بالكامل من خلال البث المباشر في جميع أنحاء العالم والتفاعل مع أكثر من 20 مليون شخص على وسائل التواصل الاجتماعي خلال أسبوع القتال.
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