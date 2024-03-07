قمة مستقبل الضيافة تعود إلى دبي في نسخة أكبر وفرص استثمارية أوسع

(MENAFN
- In2 Consulting) دبي الامارات العربية المتحدة، 7 مارس 2024: أعلن القائمون على "قمة مستقبل الضيافة"، الفعالية الأبرز للاستثمار في قطاع الضيافة والسياحة في المنطقة، عن عودة الفعالية لتعقد في دبي شهر سبتمبر المقبل تحت مسمى "عالم قمة مستقبل الضيافة" وبمشاركة أكبر بمقدار الضعف.
وعرفت "قمة مستقبل الضيافة" سابقاً باسم المنتدى العربي للاستثمار الفندقي، حيث نظمت على مدار 19 عامًا. وقد نظم المؤتمر للمرة الأخيرة في دبي عام 2022، ليعود الآن ليعقد عام 2024 بمشاركة أكبر من أي وقت مضى، حيث جرى إعادة تسمية المؤتمر تحت مسمى "عالم قمة مستقبل الضيافة" بهدف تسليط الضوء على النمو المستمر الذي يشهده قطاع الضيافة والسياحة في المنطقة، وليبرز مدى تطور المؤتمر كأحد أبرز الفعاليات المخصصة للاستثمار في قطاع الضيافة والسياحة على مستوى المنطقة.
وستقام فعاليات المؤتمر الذي تنظمه شركة "ذا بينش" العالمية خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر في مدينة جميرا بدبي تحت شعار "الاستثمار في المستقبل"، وبمشاركة أكبر بمقدار ضعف حجم المشاركة التي شهدتها النسخة الأخيرة في دبي، وستتميز بمجموعة واسعة من المزايا ومجالات التركيز الجديدة، والتجارب الشخصية والفعاليات الخاصة.
وبهذه المناسبة، قال جوناثان ورسلي، رئيس مجلس إدارة شركة "ذا بينش" المنظمة للمؤتمر: "يسعدنا استضافة فعاليات المؤتمر مرة أخرى في مدينة جميرا التي انطلق منها المؤتمر للمرة الأولى عام 2005. وستتميز نسخة هذا العام بمنطقة "ذا أرينا" التي ستسهم تقريباً بتوسيع المساحة المخصصة لفعاليات المؤتمر بمقدار الضعف، وعقد الفعالية الأكبر حتى الآن، والتي نتوقع أن تشهد مشاركة أكثر من 1500 شخص، بما في ذلك 200 متحدث و300 مستثمر و100 من الرعاة".
من جانبه، قال أليكسندر لي، الرئيس التنفيذي التجاري لمجموعة جميرا: "كجزء من رؤيتنا الاستراتيجية لعام 2030، لدينا خطط طموحة لتطوير علامتنا التجارية، وتنمية محفظتنا على الصعيد الدولي. ويسعدنا استضافة فعاليات عالم قمة مستقبل الضيافة في مدينة جميرا، والمساهمة بدور رئيسي في رسم ملامح مستقبل الضيافة الفاخرة في المنطقة".
وستركز فعاليات المؤتمر لهذا العام بشكل أكبر على التكنولوجيا، والبناء الأخضر، ومعايير الاستدامة، وستضم مختبر مخصص لمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. كما يستضيف المؤتمر أيضاً صالة مخصصة للمستثمرين، ومنطقة عرض موسعة تضم "معرض مصغر" لأجنحة الدول التي تعرض فرصاً للاستثمار والمشاريع والخطط وآفاق الشراكة.
وقام فريق التنظيم لدى شركة "ذا بينش" بمناقشة المواضيع والميزات والعناصر الرئيسية للمؤتمر مع نخبة من قادة وخبراء قطاع الضيافة والسياحة خلال اجتماع المجلس الاستشاري الذي اختتم بحفل رسمي للإعلان عن النسخة الجديدة من الفعالية أقيم الأسبوع الماضي في فندق كمبينسكي مول الإمارات في دبي.
وأضاف ورسلي قائلاً: يعتبر المؤتمر من الفعاليات الرئيسية التي تجمع العديد من الفئات ضمن صناعة الضيافة والسياحة للاستثمار في مستقبل هذا القطاع، ويسعدنا استضافة الفعالية الأكبر والأبرز من نوعها بعد ستة أشهر من الآن في دبي، حيث نتوقع أن تشهد نقاشات وحوارات غنية، وعقد العديد من الصفقات والإعلانات الهامة، إلى جانب العديد من المزايا الجديدة والتجارب الشخصية التي تعكس النمو المستمر لقطاعات السفر والضيافة والسياحة. وقد حرصنا على تعزيز مشاركة وتفاعل الحضور هذا العام من خلال تقديم مراحل ومسارات إضافية للتفاعل مع محتوى المؤتمر".
وتشهد شركة ذا بينش المتخصصة بتنظيم الفعاليات نمواً لافتاً بالتزامن مع التوسع الذي يشهده مؤتمر عالم قمة مستقبل الضيافة، حيث شهدت الشركة مؤخراً عدداً من التعيينات الجديدة في إدارتها العليا من ذوي الخبرات والكفاءات العالية، حيث تولت داريا سميث منصب مديرة محفظة الفعاليات؛ في حين تم تعيين أوليفر ماركس في منصب رئيس قسم المبيعات والشراكات الإستراتيجية في الشرق الأوسط؛ وسون ترانج نجوين في منصب مدير الإنتاج. كما شغل عدد من المتدربين مناصب دائمة في مجالات التسويق والإنتاج والعمليات بموجب سياسة شركة ذا بينش الرامية لتطوير فرق العمل وتنميتها من داخل الشركة.
وقد نجحت قمة مستقبل الضيافة في ترسيخ مكانتها كواحدة من الفعاليات الرائدة في المنطقة من خلال استضافة قمتين سنويتين هامتين تساهمان في تطوير عروض وخدمات السياحة والضيافة في الشرق الأوسط. وتقام قمة مستقبل الضيافة في المملكة العربية السعودية هذا العام خلال الفترة من 29 أبريل إلى 1 مايو في فندق ماندارين أورينتال الفيصلية في الرياض، تليها فعاليات عالم قمة مستقبل الضيافة خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر في مدينة جميرا بدبي.
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