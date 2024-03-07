الإمارات تستعرض تجربتها مع الاستدامة أمام «دولي الطاولة»

شاركت المهندسة مجد البلوشي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة الطاولة، في اجتماع لجنة الاستدامة بالاتحاد الدولي لكرة الطاولة، الذي أقيم في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية على هامش بطولة العالم، بصفتها عضواً في اللجنة.

واستعرضت رئيس لجنة ‏رياضة المرأة في الاتحاد الإماراتي لكرة الطاولة، تجربة الإمارات الناجحة في الاستدامة بمختلف المجالات، وقدمت عدداً من المقترحات بشأن تنفيذها في كرة الطاولة، وحضرت المهندسة مجد البلوشي على هامش مشاركتها، عدداً من ورش العمل الخاصة بالاتحاد الدولي، عن الحوكمة واستعرضت أيضاً تجربة الإمارات الناجحة في تحقيق التوازن بين الجنسين في مختلف المجالات، كما تقدمت بمقترح لعمل توازن بين الجنسين في الألعاب الرياضية، من ناحية إعداد اللاعبين واللاعبات والإداريين والإداريات، بصفتها عضواً للجنة التوازن بين الجنسين في الاتحاد الآسيوي ‏لكرة الطاولة.

وأكدت مجد البلوشي، أن حضورها لاجتماعات الاتحاد الدولي، ساهم في توطيد العلاقات مع عدد من مسؤولي الاتحادات القارية، وخصوصاً الاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة، حيث تواجدت أيضاً، في أعمال الاتحاد القاري، وأطلعت على عدد من المقترحات بشأن تطوير اللعبة في الفترة المقبلة، وأحدث البرامج لاكتشاف المواهب الجديدة.

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