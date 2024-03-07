التاريخ يقف في صف الأهلي على حساب الزمالك في نهائي كأس مصر

تستضيف السعودية أول نهائي لكأس مصر في كرة القدم يُقام خارج البلاد، عندما يتبارز الأهلي وغريمه الزمالك الجمعة في الرياض على لقب نسخة الموسم الماضي 2022-2023.

ويشمل عرض إقامة نهائي النسخة 91 في السعودية على هامش موسم الرياض، امتيازات مالية للاتحاد المصري والناديين، هي الأعلى في تاريخ كأس مصر منذ انطلاقها في 1921. يحصل البطل على 950 ألف دولار، الوصيف على 250 ألفاً والاتحاد على مليوني دولار.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج (38)، مقابل 28 للزمالك و6 لكل من الترسانة والاتحاد السكندري. بلغ الأول النهائي بفوز سهل على انبي 3-0، فيما احتاج الزمالك إلى ركلات ترجيحية للتغلّب على بيراميدز 4-3 بعد التعادل 3-3.

ويعاني بطل إفريقيا 11 مرة (رقم قياسي)، غيابات مؤثرة أبرزها قائده وحارسه محمد الشناوي المصاب في الكتف، المدافع ياسر ابراهيم المصاب بتمزّق في العضلة الخلفية لفخذه، المالي أليو ديانغ عقب جراحة في الركبة والمهاجم الفلسطيني وسام ابو علي المصاب بشدّ في العضلة الخلفية.

يعود لقائمة حامل اللقب هدّافه محمود عبد المنعم (كهربا)، بعد غيابه عن آخر ثلاث مباريات بقرار من كولر، اثر اعتذاره عن السفر لغانا في دوري أبطال إفريقيا لارتباطه بحفل زفاف شقيقته. كما سيكون لاعب الوسط امام عاشور على موعد لمواجهة ناديه السابق الزمالك للمرة الأولى.

قال كولر في مؤتمر صحافي الاربعاء "استعدّ الفريق جيدًا من الناحيتين الفنية والتكتيكية.. سعداء باللعب بالسعودية وسط حضور جماهيري كبير متوقع من جانب الفريقين، ستكون الأجواء مختلفة تماما مما يعطي المواجهة طابعاً خاصاً".

وحقق كولر أغلب البطولات الممكنة منذ توليه المهمة في صيف 2022، حيث حصد دوري أبطال أفريقيا، برونزية كأس العالم للأندية، ألقاب الدوري والكأس والسوبر في مصر.

واصل "لعبنا ثلاث مرات أمام الزمالك ونجحنا في الفوز الموسم الماضي.. والزمالك تعاقد مع 10 لاعبين جدد وهو فريق قوي وصعب".

وشدد رامي ربيعة مدافع الأهلي على صعوبة المواجهة "الأهلي والزمالك لديهما أعلى إمكانيات في مصر وأفريقيا. المباراة لها طابع خاص وندية تاريخية".

الزمالك بحلّة جديدة

في المقابل، دعّم الزمالك صفوفه في يناير بعد رفع ايقاف القيد، فضمّ ثلاثي الاهلي الاسبق عبدالله السعيد قائد بيراميدز، ناصر ماهر لاعب فيوتشر واحمد حمدي لاعب وسط مونتريال الكندي.

يغيب عنه مدافعه الدولي محمود حمدي (الونش) وظهيره الأيسر محمد عبد الشافي لإصابتهما بقطع في الرباط الصليبي، والسنغالي ابراهيما نداي للإصابة.

وسيعود لقائمة بطل إفريقيا خمس مرات، القائد محمود عبد الرازق (شيكابالا) الذي بلغ الثلاثاء الثامنة والثلاثين وجدّد عقده موسماً إضافياً، بعدما غاب عن مباراة الداخلية في الدوري.

قال مدرّبه البرتغالي جوزيه غوميش المعيّن أخيراً "بداية مشواري مع أهلي جده كانت التتويج بالكأس بالسوبر (2016) واتطلّع لتكرار نفس الأمر والتتويج بلقب كأس مصر مع الزمالك".

كشف انه تحدّث مع مواطنه مدرّب الزمالك السابق جيزوالدو فيريرا "عملت معه لست سنوات، وكل ما أفعله في التدريب بسبب تعلّمي وارتباطي به".

وعن الحضور الجماهيري المنتظر، علّق ابن الـ53 عاماً قائلا "نلعب في القاهرة بحضور 10 ألاف متفرج فقط، وأتوقع أن تمتلئ جنبات ملعب المباراة بالجماهير".

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