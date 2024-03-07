موارد عجمان تصدر تعميماً بشأن دليل تخطيط القوى العاملة في حكومة الإمارة

أصدرت دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان تعميماً إلى كافة الجهات الحكومية في إمارة عجمان بشأن دليل تخطيط القوى العاملة في حكومة عجمان ، وذلك بناء على القرار الذي أصدره الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، حول اعتماد دليل تخطيط القوى العاملة في حكومة عجمان والذي يهدف إلى وضع آلية موحدة لتخطيط الموارد البشرية في الجهات الحكومية.

و يهدف الدليل إلى دعم وتمكين الجهات الحكومية من اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على بيانات دقيقة في إيجاد حلول أكثر فعالية لسد احتياجاتها من الموارد البشرية بما يخدم عملية اتخاذ القرارات على مستوى حكومة عجمان، وتعزيز المرونة والرشاقة المؤسسية في تخطيط الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الموارد البشرية المطلوبة لتنفيذ استراتيجيات الجهات الحكومية.

ويأتي إصدار التعميم انطلاقاً من اختصاص دائرة الموارد البشرية لمواكبة التطورات الحديثة في مجال أنظمة الموارد البشرية وتحديث أو تطوير مشروعات التشريعات والقرارات التنفيذية المتعلقة بأنظمة الموارد البشرية ، و تطوير أنظمة موارد بشرية فعالة وتطبيقات أكثر حداثة لتلائم تطلعات الحكومة وترفع مستوى أداء وحدات الموارد البشرية في الجهات الحكومية وطرق ممارستها للأعمال .

وأكدت الدائرة استعدادها التام لتقديم الاستشارات والدعم الفني للجهات الحكومية بشأن تطبيق الدليل ومساعدتها لضمان التنفيذ الأمثل علماً بأنه سيتم عقد ورش تدريبية للمختصين لتقديم الدعم المعرفي اللازم لتمكين وحدات الموارد البشرية في الجهات الحكومية من تطبيق القواعد والاجراءات الواردة في الدليل.

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