النائب العام: أمر رئيس الدولة الإفراج عن نزلاء من المنشآت الإصلاحية يجسد نهج العطاء والتسامح



قال المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام لدولة الإمارات إن أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" الإفراج عن 735 من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية من المحكوم عليهم في قضايا مختلفة، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك يعبر عن الروح الإنسانية التي تشكل جوهر القيم السامية التي يحثنا عليها ديننا الحنيف ويجسد نهج التسامح والعطاء واللفتة الأبوية الحانية لسموه نحو أبناء المجتمع الإماراتي، من خلال منح العفو لمجموعة من الأفراد الذين ابتعدوا عن الطريق القويم فرصة للتوبة والالتزام بقوانين الدولة".

وأضاف النائب العام في تصريح له أن هذه المبادرة السامية تعكس الرؤية الشمولية والحكيمة لقيادتنا الرشيدة في تحقيق الحياة الكريمة والمستقرة لأبناء الوطن، ولكل من يقيم على أرض دولة الإمارات، من خلال تمكين المعفو عنهم من إعادة بناء حياتهم وعودتهم إلى محيطهم بنية سليمة، والاندماج مجدداً في المجتمع أشخاصا نافعين لأنفسهم ولمن حولهم، إلى جانب حرص صاحب السمو رئيس الدولة على بث روح الأمل في نفوس النزلاء وإدخال البهجة والسرور إلى نفوس عائلاتهم في هذه المناسبة المباركة، التي تتجلى فيها قيم العطاء والخير والرحمة، فضلاً عن أن هذه المكرمة تشكل حافزاً مهماً لبقية النزلاء للالتزام بحسن السلوك لنيل مثل هذا العفو في المستقبل".

وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، رفع المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات وقيادتنا الحكيمة بكامل الصحة والتقدم والازدهار.





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