2.4 مليار درهم قيمة صفقات معرض دبي ديرما 2024



بلغت قيمة صفقات الدورة الـ 23 من مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر "دبي ديرما 2024" الذي اختتم اليوم 2.4 مليار درهم.

ويساهم "دبي ديرما" في تعزيز موقع دولة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للعلاج الطبي والتجميلي بفضل الرعاية الصحية العالية الجودة، وفترات الانتظار القصيرة، والأسعار التنافسية، وتعد صفقات الدورة الحالية إثباتاً جديداً على الأهمية الكبرى التي يحظى بها قطاع التجميل والعناية بالبشرة عالمياً ومحلياً.

كما ساهم المعرض في ترسيخ مكانة إمارة دبي عالمياً كونها حاضنة أساسية لملتقيات القطاع الطبي حيث وفر مساحة لإجراء اللقاءات وتبادل الخبرات العلمية وعقد الصفقات وتبني التقنيات الحديثة بالقطاع خاصة دور الذكاء الاصطناعي الذي يساهم في رسم مستقبل القطاع.

وأوضح الدكتور حسن كلداري رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر دبي ديرما، أنه تم الإعلان عن العديد من التقنيات والعلاجات والمنتجات لأول مرة في المعرض، لافتاً إلى الإقبال الكبير للطلاب والأطباء والخبراء من مختلف أنحاء العالم، حيث عقدت مسابقة علمية للطلاب وقدم لهم المؤتمر فرصة ليختبروا تدريبات عملية في ورشات عمل جراحية.

بدوره قال الدكتور عبد السلام المدني، الرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض "دبي ديرما"، إن المعرض حقق خلال السنوات الـ 23 الماضية إنجازات عديدة، كما بلغت قيمة الصفقات التجارية 2.4 مليار درهم ما يعزز الاقتصاد الوطني والعالمي، مؤكداً السعي على استقطاب مختلف الشركات العالمية والحرص على تنمية العلاقات التجارية وتوطيد جسور الشراكة.

وتطرق اليوم الأخير من ورش العمل إلى مواضيع أبرزها: استخدام الذكاء الاصطناعي في طب الجلدية وطرق تشخيص وعلاج الصدفية ومتلازمة الأباعد الورمية ومتلازمة توري والتغيرات الجلدية، ومساهمة التكنولوجيا في تطور الطب.

وشهد "دبي ديرما" 2024 على مدار أيامه الثلاثة زيارة أكثر من 25,000 زائر ومشارك من 112 دولة، كما تضمن المعرض أجنحة مخصصة لدول مشاركة كان أكبرها جناح كوريا الجنوبية ، استعرضوا خلالها أحدث منتجاتهم في مجال طب الجلدية والعناية بالبشرة.





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