طعن بالسكاكين وسرقة..الاعتداء على مشجعي برايتون في إيطاليا

(MENAFN
- Al-Bayan)
تعرض مشجعين اثنين لفريق برايتون الإنجليزي لحادث طعن في العاصمة الإيطالية عشية المباراة أمام روما الإيطالي في الدوري الأوروبي لكرة القدم، وجرى نقلهما إلى المستشفى.
ووفقا لوسائل إعلام إيطالية فإن عامل بمطعم اتصل بالشرطة بعد منتصف ليلة الأربعاء وقال أن مشجعين جاءا وطلبا المساعدة بعد تعرضهما لحادث طعن في منطقة قريبة من المطعم.
وتعرض أحد المشجعين لثلاثة جروح في الفخذ الأيسر بينما تعرض الأخر للطعن في الفخذ الأيمن، وسط أنباء عن سرقة حقيبة منهما تحتوي على محفظة ووثائق.
وجرى نقل المشجعين البالغ عمرهما 28 و29 عاما إلى مستشفى خاص في روما.
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