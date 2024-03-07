طعن بالسكاكين وسرقة..الاعتداء على مشجعي برايتون في إيطاليا

تعرض مشجعين اثنين لفريق برايتون الإنجليزي لحادث طعن في العاصمة الإيطالية عشية المباراة أمام روما الإيطالي في الدوري الأوروبي لكرة القدم، وجرى نقلهما إلى المستشفى.

ووفقا لوسائل إعلام إيطالية فإن عامل بمطعم اتصل بالشرطة بعد منتصف ليلة الأربعاء وقال أن مشجعين جاءا وطلبا المساعدة بعد تعرضهما لحادث طعن في منطقة قريبة من المطعم.

وتعرض أحد المشجعين لثلاثة جروح في الفخذ الأيسر بينما تعرض الأخر للطعن في الفخذ الأيمن، وسط أنباء عن سرقة حقيبة منهما تحتوي على محفظة ووثائق.

وجرى نقل المشجعين البالغ عمرهما 28 و29 عاما إلى مستشفى خاص في روما.

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