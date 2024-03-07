13 % نمواً سنوياً في رصيد المركزي من الذهب بنهاية ديسمبر



أعلن مصرف الإمارات المركزي ارتفاع رصيده من الذهب على أساس سنوي بنسبة 13% بنهاية ديسمبر 2023.

وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف اليوم، أن رصيده من المعدن الأصفر وصل إلى 18.147 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 16.045 مليار درهم في ديسمبر 2022، بزيادة تعادل أكثر من 2.102 مليار درهم.

وأوضحت البيانات أن رصيد المركزي من الذهب ارتفع في ديسمبر الماضي على أساس شهري بنحو 1.23% بزيادة تعادل 221 مليون درهم، مقارنة بنحو 17.926 مليار درهم في نوفمبر السابق عليه.

يذكر أن رصيد المصرف المركزي من الذهب شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية مرتفعاً إلى 12.862 مليار درهم في نهاية 2020، مقارنة بـ 4.044 مليار درهم في نهاية 2019، و1.134 مليار درهم في نهاية 2018.

ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها المصرف المركزي، وتشمل أموالاً سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقاً مالية محتفظاً بها حتى تاريخ الاستحقاق.

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