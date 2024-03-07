حمدان بن مبارك: اليوم الرياضي الوطني يعزز وحدة المجتمع ويرسخ تماسكه

أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم أن اليوم الرياضي الوطني فعالية تُعزز وحدة المجتمع وتماسكه وتناغمه، وتنّمي الرياضة المجتمعية، وتزيد ترابط الأجيال والعائلات، إذ يحفز هذا الحدث الرياضي على العطاء والمحبة، ويُشجع الروح الرياضية، ويخلق جواً من البهجة والسعادة.

وقال معاليه في تصريحات له بهذه المناسبة :"إن القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، تدعم الرياضة والرياضيين، وتُشجع المجتمع على ممارسة الرياضة بكل أشكالها، وتوفر لها بيئة مناسبة لأداء الفعاليات المختلفة".

وأشار رئيس اتحاد الكرة إلى أن مبادرة اليوم الرياضي التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي"رعاه الله"، تجسد ثقافة مهمة وتعزز الصحة العامة، مؤكداً أن هذه المبادرة تجعل الرياضة قوة مؤثرة تُحّفز الطاقة الإيجابية لدى المجتمع، وتدعم التطور الهائل الذي تحققه دولة الإمارات في جميع المجالات.

وأضاف: "ستبقى الإمارات مكاناً مناسباً لممارسة الرياضة بكل أنواعها تجمعنا دائماً على الخير والمحبة صانعة الأمل، وشحاذة للهمم بوصفها واحة آمنة للتعايش والتسامح عاصمة للرياضة بكل ألعابها ومنافساتها".

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