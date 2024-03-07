شرطة دبي تعلن أماكن مدافعها الثابتة والرّحال خلال شهر رمضان

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم الخميس، في مدينة إكسبو دبي، عن أماكن تواجد مدافعها خلال شهر رمضان المبارك، موضحة أن هناك 7 مدافع ثابتة ستكون موزعة في مختلف أرجاء دبي، في حين سيكون هناك مدفع "رّحال واحد" يتنقل طيلة الشهر الفضيل في 13 منطقة على مستوى الإمارة.

وعُقد المؤتمر الصحافي، بحضور سعادة اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، وسعادة اللواء علي غانم مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجسيتي، والعميد علي خلفان المنصوري مدير الادارة العامة لإسعاد المجتمع، والعميد مصبح الغفلي، نائب مدير الإدارة العامة لشؤون الطوارئ بالوكالة،

والمقدم عبد الله طارش العميمي، قائد وآمر مدافع الإفطار في شهر رمضان، وحامد بن كرم، مدير أول البرامج بقناة سما دبي بالإضافة إلى آمنة أبو الهول، المدير الإبداعي التنفيذي للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي، وعدد من الضباط والمسؤولين من مؤسسة دبي للإعلام مدينة إكسبو

وأعلن اللواء عبدالله علي الغيثي، انتهاء القيادة العامة لشرطة دبي من تجهيز مدافع الإفطار كما جرت العادات والتقاليد الإماراتية، لإطلاقها خلال الشهر الفضيل الذي يجمع الناس في أجواء دينية وعائلية عند موعد الغروب، مؤكداً حرص شرطة دبي على الحفاظ على هذه الأجواء الرمضانية الدينية التي تُميز مجتمع دولة الإمارات، منذ الإعلان عن رؤية الهلال وصولاً إلى عيد الفطر السعيد.

وأشار اللواء الغيثي إلى تشكيل شرطة دبي لطاقم عمل في كل موقع من المواقع التي تم اختيارها، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لتوزيع مدافع الإفطار التي تنقسم إلى "مدافع ثابتة" في 7 مناطق رئيسية على مستوى الإمارة، تتمثل في "مدينة إكسبو دبي"، وداماك هيلز، وفندق فيدا الخور بكريك هاربر، وبرج خليفة، ومنطقة "أب تاون" مردف، والفيستيفال سيتي، إلى جانب "نُزل حتا".

وقال إن المدفع الرئيسي الذي سيكون للمرة الثانية في مدينة إكسبو دبي، يأتي في إطار الشراكة القوية والمُستمرة بين الطرفين منذ بدء فعاليات إكسبو 2020 دبي.

مناطق المدفع الرحال

وحول المناطق الـ13 التي سيزورها المدفع الرّحال، بين اللواء الغيثي أن المدفع سيتواجد في كل منطقة لمدة يومين فقط، وسيبدأ مسار رحلة المدافع مع بداية شهر رمضان من مسجد السطوة الكبير، ثم برج خليفة ثم ندالشبا ممشى الغاف ثم مجلس ام سقيم، ثم حديقة زعبيل ثم ندالشبا ممشى الغاف، ثم دبي كريك هاربر ثم حتا ثم ندالشبا ممشى الغاف، ثم مجلس الخوانيج، ثم فيستيفال سيتي، ثم ندالشبا ممشى الغاف ، وختاما مركز دبي المالي.

إحياء التقاليد

إلى ذلك أكد سعادة اللواء علي غانم، أن شرطة دبي تولي فعاليات مدفع الإفطار أهمية بالغة خلال شهر رمضان المبارك لما يمثله من إحياء للعادات والتقاليد والثقافة العربية والإسلامية في مجتمع دولة الإمارات.

وأوضح أن فعاليات إطلاق المدفع تُنقل عبر تلفزيون دبي خلال فترة الإفطار في بث مباشر، وتساهم دائماً في تعزيز الأجواء الروحانية والقيم المجتمعية والتلاحم والترابط الأسري ضمن العادات والتقاليد في هذا الشهر الفضيل، مباركاً الشهر الفضيل لكافة المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات والأمة العربية والإسلامية.

بينما قالت آمنة أبو الهول: يسعدنا أن نتواجد هنا اليوم مع شركائنا من شرطة دبي ومؤسسة دبي للاعلام للحديث عن "حيّ رمضان" في نسخته الثانية، والذي يحتفي بالأصالة والتراث الإماراتيين ويمنح الزوار فرصة عيش الأجواء الرمضانية الحقيقية بكل ما فيها من قيم التسامح والعطاء والمحبة في هذا الشهر الكريم.

تحتضن الدورة الثانية لـ حي رمضان فعاليات للجميع، ليكون الحي وجهة رحبة تجمع العائلة والأصدقاء أثناء الصوم وعند الإفطار وحتى السحور.

بدوره، قال المقدم عبدالله طارش العميمي، إنه تم اتخاذ جميع الترتيبات النهائية بشأن الاستعداد للإعلان عن ثبوت رؤية الهلال، تماشياً مع الأعراف والعادات والتقاليد التي درجت القيادة العامة لشرطة دبي على العمل بها خلال شهر رمضان وذلك باستخدام مدافع الإفطار لإعلام الصائمين بموعد إفطارهم يومياً تزامناً مع آذان المغرب.

وقال إن شرطة دبي ستستخدم في فعاليات مدفع رمضان مدفعين "فرنسيين قديمين"، يعتبران من المدافع التراثية، وقد استخدما في ستينيات القرن المنصرم، وسيستخدمان هذا العام بعد استخدامهما في رمضان العام الماضي، داعياً أفراد المجتمع لزيارة أماكن المدافع والاستمتاع بالأجواء الرمضانية والدينية.

وأشار إلى أن المدفع يقوم بإطلاق ذخيرتين عند ثبوت رؤية هلال رمضان، وذخيرة واحدة طيلة أيام الشهر الفضيل إيذاناً بموعد الإفطار، إلى جانب واحدة عند إعلان أول أيام عيد الفطر، واثنتين مباشرة بعد صلاة العيد احتفالاً بقدومه، وتصل قوة صوت دوي المدفع من نوع (25 رطلاً) إلى 170 ديسيبل (وحدة قياس الصوت)، ويصل مداه إلى 10 كيلومتر.

من جانبه تحدث حامد بن كرم، مدير أول البرامج بقناة سما دبي عن تجربة تفاعلية يعيشها مشاهدي قناة سما دبي مع مدفع الرحال إلى

فعاليات مصاحبة للمدفع بمرافقة شخصيات شعبية الكرتون وكرنفال المندوس إلى جانب عدد من الفعاليات الشيقة

للأطفال .

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