ارتفاع ثقة العملاء في القطاع المصرفي الإماراتي إلى 90 % في 2023

عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيّين لاتحّاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية) اجتماعه الدوري الأول للعام الحالي برئاسة معالي عبد العزيز الغرير (رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات) وذلك لمناقشة أحدث التطورات والمستجدات في القطاع المصرفي والمالي، وبحث استراتيجية الاتحاد للعام 2024 من أجل تطوير القطاع المصرفي.

واستعرض المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين جهود الاتحاد في تحسين التجربة المصرفية والمبادرات الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركزٍ مالي ومصرفي عالمي، وذلك في ظل التعاون الوثيق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وأشاد الاجتماع بنتائج استبيان مؤشر الثقة السنوي الذي كشف عن ارتفاع ثقة العملاء في القطاع المصرفي، والذي سجل معدل 90% في العام الماضي مقارنةً بـ 84% في العام 2022. ولقد حلّت دولة الإمارات في المركز الثاني عالمياً من حيث ثقة المتعاملين بالبنوك في العام الماضي، كما حافظ القطاع المصرفي على المركز الأول كأكثر القطاعات التي تحظى بثقة العملاء في الدولة.

قوة ومرونة



وقال معالي عبد العزيز الغرير: «يؤكد أداء القطاع المصرفي والمالي خلال العام الماضي قوته ومرونته وقدرته على مواكبة التطورات المتسارعة في العالم، الأمر الذي يعكس نجاح استراتيجيات وسياسات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في وضع الأطر اللازمة لاستمرار النمو».

وأضاف معاليه: «نحرص في اتحاد مصارف الإمارات على القيام بدورنا في تطوير القطاع ليسهم في التنمية الاقتصادية والمستدامة، مؤكداً على أهمية دور المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين في طرح ومناقشة وتقديم التوصيات اللازمة لصناعة القرار، وتحقيق أهداف البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات من أجل تقديم خدماتٍ مصرفية آمنة وسلسة لمختلف العملاء، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز مالي ومصرفي رائد».

15 توصية



ورحب المشاركون في الاجتماع بإعلان مجموعة العمل المالي (فاتف) المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بشأن استكمال دولة الإمارات تنفيذها لجميع التوصيات الـ 15 الواردة في خطة عملها، وذلك عقب انعقاد الجلسة العامة بين 19 و23 فبراير في العاصمة الفرنسية باريس.

وأكدوا أن القرار يعكس فعالية الأطر المعمول بها في دولة الإمارات، والجهود التي تبذلها مختلف الجهات المعنية في الدولة بقيادة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، واللجنة الوطنية والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. ونوهوا بالتزام القطاع المصرفي، في ظل الإشراف والتوجيه المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بمواجهة التحديات والمخاطر في النظام المالي العالمي عبر الالتزام بالمعايير المحلية والدولية في هذا المجال واتباع القوانين والأنظمة والإرشادات الإشرافية والرقابية بهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات وضمان استقرار واستدامة وسلامة النظام المالي.

وأكد المشاركون في اجتماع المجلس الاستشاري على أهمية الجهود والمبادرات التي يقوم بها اتحاد مصارف الإمارات لتعزيز الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الرقمية للقطاع، وتوفير تجربة مصرفيةٍ آمنة وسلسة، مشيدين بنجاح النسخة الثالثة لفعالية «المناورات السيبرانية 2024»، التي تم تنظيمها من قبل الاتحاد تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات.

ودعا المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين لمواصلة الجهود في تطوير البنية الرقمية وحمايتها من الهجمات السيبرانية والجرائم المالية وطرق الاحتيال المتطورة، مشيداً بالنجاحات التي حققها القطاع المصرفي، ودور الاتحاد في نشر التوعية بمخاطر الاحتيال وسبل مكافحته بهدف تقديم أحدث الخدمات المصرفية المتطورة في ظل منظومة تتميز بالأمان والسلامة.



واستعرض المشاركون في اجتماع المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين مبادرات الاتحاد لتعزيز التوطين وتوفير الظروف الملائمة لاستقطاب وتأهيل المزيد من مواطني ومواطنات الدولة للعمل في القطاع، وأهمية تطوير المنصات الملائمة لتبادل الخبرات والمعارف من أجل مواكبة التطورات في العمل المصرفي والمالي.

تطوير القطاع

وقال جمال صالح المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: «شهد العام الماضي تحقيق الكثير من الإنجازات في القطاع المصرفي والمالي، في ظل الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ونحن نعتقد بأن العمل مع الشركاء الاستراتيجيين يشكل الركيزة الأساسية لمواصلة تطوير القطاع ومواكبة المستجدات مع الالتزام بالأنظمة والسياسات المحلية والعالمية، وهو ما سيرسخ المكانة الرائدة للقطاع المالي والمصرفي الإماراتي بما يتماشى مع توجهات الدولة والنظم المتبعة».

وأضاف: «كما يؤكد ارتفاع ثقة العملاء في القطاع المصرفي خلال العام الماضي فعالية الجهود والمبادرات التي نقوم وأعضاءنا بها لتحقيق هدفنا الأساسي في تقديم خدماتٍ ومنتجاتٍ مصرفية تلبي كافة متطلبات وتطلعات العملاء، كما وتشير إلى نجاح جهودنا في ضمان التزام البنوك الأعضاء بقواعد سلوك البيع ووثيقة السلوك المصرفي المنبثقة عن الاتحاد. ويقوم مجلسنا الاستشاري للرؤساء التنفيذيين بدوره الأساسي في تطوير الاتّحاد عبر دعمه للأمانة العامة للاتحاد ولجانه الفنية المختصة والاستشارية، بهدف وضع وتنفيذ خططٍ تصب في مصلحة البنوك الأعضاء وعملائهم وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات».

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