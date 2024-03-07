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حمدان بن محمد يوجه بالتبرّع بقيمة جوائز فريقي «F3» و«ناس» في الألعاب الحكومية 2024 للأعمال الخيرية

3/7/2024 7:21:51 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بالتبرّع بقيمة الجوائز التي فاز بها فريقا "F3" و"ناس" خلال مشاركتهما في منافسات الألعاب الحكومية 2024 لصالح الأعمال الخيرية.

وتعكس المبادرة حرص سمو ولي عهد دبي على دعم المبادرات الخيرية التي تؤثر بشكل إيجابي في حياة الناس، كما تجسد قيم التعاضد والتعاون والتكاتف الاجتماعي، وتُشكل حافزاً لفِرَق الألعاب الحكومية والمجتمع ككل لتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية، وتوحيد الجهود نحو خدمة المجتمع.

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