حمدان بن محمد يوجه بالتبرّع بقيمة جوائز فريقي «F3» و«ناس» في الألعاب الحكومية 2024 للأعمال الخيرية

(MENAFN
- Al-Bayan)
وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بالتبرّع بقيمة الجوائز التي فاز بها فريقا "F3" و"ناس" خلال مشاركتهما في منافسات الألعاب الحكومية 2024 لصالح الأعمال الخيرية.
وتعكس المبادرة حرص سمو ولي عهد دبي على دعم المبادرات الخيرية التي تؤثر بشكل إيجابي في حياة الناس، كما تجسد قيم التعاضد والتعاون والتكاتف الاجتماعي، وتُشكل حافزاً لفِرَق الألعاب الحكومية والمجتمع ككل لتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية، وتوحيد الجهود نحو خدمة المجتمع.
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