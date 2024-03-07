ستستانف الاحد:انتهاء جولة مفاوضات وقف اطلاق النار دون التوصل لنتائج

MENAFN - Palestine News Network ) القاهرة /PNN / قالت مصادر اعلامية مصرية ودولية ان المفاوضات الرامية للتوصل لوقف لاطلاق النار التي تقودها الولايات المتحدة وبمشاركة الوسطاء ممثلين بجمهورية مصر العربية ودولة قطر انتهت اليوم دون التوصل لاتفاق يقود لوقف اطلاق النار في قطاع غزة.

وقال مصدر مصري مطلع على المفاوضات ستستأنف الأحد في القاهرة وربما تشهد مشاركة على مستوى القيادات الأمنية للتوصل إلى هدنة

وقالت المصادر ان إسرائيل رفضت طلب حماس وقف إطلاق النار الدائم وانسحاب الجيش من القطاع وعودة النازحين دون شروط.

وكالة رويترز للانباء نقلت عن مسؤول كبير في حركة حماس قوله ان إسرائيل أفشلت كل جهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق حيث تصر على رفض وقف العدوان والانسحاب وضمان حرية دخول المساعدات وعودة النازحين.

وقال المسؤول في حركة حماس ان وفد الحركة

غادر

القاهرة اليوم للتشاور مع قيادتها في الدوحة مع استمرار

المفاوضات والجهود لوقف العدوان وعودة النازحين وإدخال المساعدات الإغاثية لشعبنا الفلسطيني.

وقال القيادي في حماس محمود المرداوي في تصريحات صحفية ان دولة الإحتلال تريد أن تطلق سراح الأسرى من دون مقابل وهذا ضرب من المستحيل مشددا على انه لا قيمة للمفاوضات إذا لم تحقق مطالب شعبنا ومصالحه.

واضاف المرداوي انه إذا جاءت عروض تتوافق مع مصالح شعبنا فنحن لا نغلق الباب أمامها موضحا ان الاحتلال يضع ملف أسراه في المقدمة وبالمقابل يرفض شروط المقاومة.

وقال إذا بقي الموقف الإسرائيلي على حاله فلن تنجح المفاوضات.

المصادر العبرية قالت ان حماس هي من عطل احراز تقدم في المفاوضات بسبب اصرارها على مواقفها.

وقالت القناة 14 العبرية ان حركة حماس لا تريد التنازل عن بند إطلاق سراح أسرى السابع من أكتوبر.



