ستستانف الاحد:انتهاء جولة مفاوضات وقف اطلاق النار دون التوصل لنتائج

(MENAFN
- Palestine News Network )
القاهرة /PNN / قالت مصادر اعلامية مصرية ودولية ان المفاوضات الرامية للتوصل لوقف لاطلاق النار التي تقودها الولايات المتحدة وبمشاركة الوسطاء ممثلين بجمهورية مصر العربية ودولة قطر انتهت اليوم دون التوصل لاتفاق يقود لوقف اطلاق النار في قطاع غزة.
وقال مصدر مصري مطلع على المفاوضات ستستأنف الأحد في القاهرة وربما تشهد مشاركة على مستوى القيادات الأمنية للتوصل إلى هدنة
وقالت المصادر ان إسرائيل رفضت طلب حماس وقف إطلاق النار الدائم وانسحاب الجيش من القطاع وعودة النازحين دون شروط.
وكالة رويترز للانباء نقلت عن مسؤول كبير في حركة حماس قوله ان إسرائيل أفشلت كل جهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق حيث تصر على رفض وقف العدوان والانسحاب وضمان حرية دخول المساعدات وعودة النازحين.
وقال المسؤول في حركة حماس ان وفد الحركة
غادر
القاهرة اليوم للتشاور مع قيادتها في الدوحة مع استمرار
المفاوضات والجهود لوقف العدوان وعودة النازحين وإدخال المساعدات الإغاثية لشعبنا الفلسطيني.
وقال القيادي في حماس محمود المرداوي في تصريحات صحفية ان دولة الإحتلال تريد أن تطلق سراح الأسرى من دون مقابل وهذا ضرب من المستحيل مشددا على انه لا قيمة للمفاوضات إذا لم تحقق مطالب شعبنا ومصالحه.
واضاف المرداوي انه إذا جاءت عروض تتوافق مع مصالح شعبنا فنحن لا نغلق الباب أمامها موضحا ان الاحتلال يضع ملف أسراه في المقدمة وبالمقابل يرفض شروط المقاومة.
وقال إذا بقي الموقف الإسرائيلي على حاله فلن تنجح المفاوضات.
المصادر العبرية قالت ان حماس هي من عطل احراز تقدم في المفاوضات بسبب اصرارها على مواقفها.
وقالت القناة 14 العبرية ان حركة حماس لا تريد التنازل عن بند إطلاق سراح أسرى السابع من أكتوبر.
MENAFN07032024000205011050ID1107947659
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.