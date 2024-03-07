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روي فيتوريا يكشف سبب رحيله عن منتخب مصر

3/7/2024 7:10:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعتبر المدرب البرتغالي روي فيتوريا أن رحيله عن تدريب منتخب مصر جاء بسبب الضغوط الخارجية على اتحاد الكرة المصري.
وقال فيتوريا الذي أقيل من منصبه بعد خروج منتخب مصر من الدور الـ16 لبطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة على يد الكونغو الديمقراطية، في مقابلة مع صحيفة "أبولا" البرتغالية: "في إفريقيا توجد متطلبات كبيرة جدا من الشارع الرياضي وخاصة في مصر لأنهم حققوا لقب أمم إفريقيا سبع مرات من قبل وغابوا عن التتويج في آخر 13 عاما وهو ما يعني أن العصر الحديث مختلف".
وواصل "لقد قمنا (مع منتخب مصر) بعمل جيد في تصفيات كأس العالم 2026 وهو ما خلق توقعات كبيرة جدا وما حدث بعد ذلك كان مخيبا للآمال ولم تكن هناك شجاعة كافية للإيمان بما كنا نفعله ولكن هذه هي كرة القدم".
وأكمل "أنا مقتنع أن رحيلي عن مصر كان معقدا ومثيرا للجدل ولم أحب الطريقة التي تصرفوا بها (الاتحاد المصري) لأن علاقتي بالشعب المصري كانت جيدة وعاملوني بطريقة استثنائية ولكن عندما يتعلق الأمر بالاتحاد أشعر بعدم المسؤولية ".
وتابع "هدفنا كان الاستمرار مع منتخب مصر حتى 2026 وهذا ما أقنعني به أعضاء الاتحاد عندما جاؤوا إلى البرتغال ولكن مع ظروف العام الماضي توقف كل شيء في منتصف الطريق وتبين أن الأمر كان رحلة ممتعة للغاية ولكنها انتهت فجأة".
وأردف "أعرف أننا قمنا بعمل جيد مع منتخب مصر لأننا خسرنا مباراة واحدة فقط من 18 وكانت ودية ضد تونس ولكن هناك نقص في الرؤية طويلة المدى، فكل شيء هناك (في مصر) يعاش بشكل مباشر جدا وهذا يظهر في تأثير كأس أمم إفريقيا وقد عرفوا أنهم يجب أن يغيروا المدرب بسبب وجود ضغوطات خارجية هائلة".

ملاعب

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