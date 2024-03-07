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باتروشيف: الغرب يحاول إطلاق النزعة الانفصالية في شمال القوقاز

3/7/2024 7:10:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال نيكولاي باتروشيف سكرتير مجلس الأمن الروسي، إن الولايات المتحدة وحلفاءها يحاولون إطلاق عمليات انفصالية في شمال القوقاز وذلك بواسطة الاستفزازات والتضليل.


وأضاف باتروشيف خلال اجتماع في ماغاس، حول قضايا الأمن القومي في مناطق منطقة شمال القوقاز الفيدرالية: "تواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها التدخل في شؤوننا الداخلية من أجل إضعافنا من الداخل، وزعزعة استقرار الوضع، وزيادة الجهود لإثارة الاحتجاجات والعمليات الانفصالية في شمال القوقاز، واستخدام المنظمات الاجتماعية التي يسيطر عليها الغرب، الاستخدام النشط للاستفزازات والمعلومات المضللة وتقنيات المعلومات السلبية والتأثير النفسي".
وتابع سكرتير مجلس الأمن الروسي: "يقوم نشطاء المعارضة التخريبية، بدعم من المنظمات الأجنبية غير الربحية والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام الأجنبية والمؤسسات الاجتماعية، بإثارة وتأجيج النشاط الاحتجاجي في المناطق الفيدرالية من أجل تقويض ثقة المواطنين في الهيئات الحكومية".

RT

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