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روغوف: معارك عنيفة في شوارع قرية رابوتينو بزابوروجيه والجيش الروسي يسيطر على مركزها

3/7/2024 7:10:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد فلاديمير روغوف رئيس حركة "نحن مع روسيا" الشعبية، تواصل القتال في شوارع قرية رابوتينو حيث تنتشر هناك القوات الروسية ضمن القطاع الأوسط من القرية الواقعة في مقاطعة زابوروجيه.


وأشار روغوف لوكالة "نوفوستي" إلى أنه "تدور معارك عنيفة في شوارع رابوتينو. وتدور معارك أيضا في محيط المركز الثقافي".
وأوضح أن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بنقل قوات إلى هذا الجزء من الجبهة، بما في ذلك المعدات الثقيلة، في محاولة للتفوق على الوحدات الروسية من ناحية العدد.


وتقع رابوتينو على خط المواجهة في مقاطعة زابوروجيه. وتتحدث كييف عن التقدم هناك باعتباره الإنجاز الرئيسي للهجوم المضاد الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية العام الماضي في هذا الاتجاه.

RT

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