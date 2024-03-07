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وفد يمني يطلع على تجربة جمعية كفرسوم لمنتجي الرمان

3/7/2024 7:10:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اطلع وفد من الجمهورية اليمنية، يرافقه أعضاء من نقابة المهندسين الزراعيين الأردنية، اليوم الخميس، على التجربة الأردنية في العمل التعاوني ودور الجمعيات التعاونيات في التنمية المستدامة وتنفيذ الرؤية الملكية في هذا المجال.


جاء ذلك خلال زيارة الوفد لجمعية كفرسوم التعاونية الزراعية لمنتجي الرمان، حيث جرى استعراض نشاطات وبرامج ومشاريع الجمعية، ودورها في توفير فرص عمل للشباب والسيدات، وتمويل المشاريع الصغيرة المنزلية.


كما استعرض رئيس الجمعية المهندس عاهد عبيدات، آلية تصنيع منتجات الرمان الطبيعية، وتطوير هذا المجال، مشيرا الى أن الجمعية استطاعت إنتاج 14 صنفاً طبيعياً من الرمان، حيث تميزت وانفردت بها مثل "مسك الرمان، وخل الرمان، وقهوة الرمان، وشاي الرمان وصابون الرمان".

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