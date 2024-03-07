قصف صاروخي من لبنان لمواقع إسرائيلية

قصف صاروخي من لبنان لمواقع إسرائيلية
التاريخ
3/7/2024 7:10:32 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اطلقت 8 صواريخ من جنوبي لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في إصبع الجليل وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .
وأضاف المراسل أن الطيران الإسرائيلي شن غارة على بلدة عيتا الشعب بينما استهدفت المدفعية الإسرائيلية منطقة اللبونة جنوبي لبنان.
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