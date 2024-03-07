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قصف صاروخي من لبنان لمواقع إسرائيلية

3/7/2024 7:10:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اطلقت 8 صواريخ من جنوبي لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في إصبع الجليل وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .


وأضاف المراسل أن الطيران الإسرائيلي شن غارة على بلدة عيتا الشعب بينما استهدفت المدفعية الإسرائيلية منطقة اللبونة جنوبي لبنان.

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