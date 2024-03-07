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بنك الإسكان ينفذ فعالية بيئية في العقبة بعنوان من أجل بحر نظيف، أرض خضراء، وهواء نقي

3/7/2024 7:10:32 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نفذ بنك الإسكان بالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومديرية التربية والتعليم في محافظة العقبة، فعالية بيئية بعنوان "من أجل بحر نظيف، أرض خضراء، وهواء نقي"، بمشاركة فريق "إمكان الإسكان" التطوعي ومجموعة من متطوعي المجتمع المحلي وعدد من طلاب المدارس.


وتضمنت الفعالية مجموعة من النشاطات الهادفة للحفاظ على البيئة شملت تنظيف لشاطئ المَمْلح، ورسم جداريات بيئية توعوية وزراعة أشجار مثمرة في عدد من المدارس بالتعاون مع الجمعية العربية لحماية الطبيعة، بالإضافة إلى توزيع ما يقارب ١٨٠ شتلة مثمرة على اثنا عشر مدرسة بيئية حكومية.

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